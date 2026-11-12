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Бокс 12 листопада 2026 · 19:45

Дискваліфікація та анульовані перемоги: український боксер отримав жорстке покарання

23-річний спортсмен навіть не став оскаржувати вирок
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дискваліфікація та анульовані перемоги: український боксер отримав жорстке покарання
Данило Лозан (фото: instagram.com/lozan.17)

Український боксер Данило Лозан отримав покарання за порушення антидопінгових правил. Рішення Міжнародного агентства тестування (ITA) передбачає тривале відсторонення спортсмена та перегляд його попередніх результатів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний прес-реліз організації.

За що покарали Лозана

Причиною санкцій стало порушення статті 2.4 Антидопінгових правил IBA. Як учасник реєстрованого пулу тестування, Лозан був зобов'язаний щоденно вказувати дані про своє місцеперебування та визначати конкретне 60-хвилинне вікно для здачі допінг-проб. Протягом 12 місяців українець тричі не надав цю інформацію.

Боксер вирішив не оскаржувати звинувачення і визнав порушення. Така співпраця дозволила скоротити термін дискваліфікації до 20 місяців, адже стандартне покарання за подібний проступок становить два роки.

Терміни відсторонення та анульовані результати

Відлік дискваліфікації розпочався 23 квітня 2026 року і триватиме до 22 грудня 2027 року.

Водночас усі результати українського боксера, зафіксовані з 2 вересня 2025 року, підлягають анулюванню з позбавленням медалей, рейтингових очок та призових. Зокрема, це стосується єдиного поєдинку Лозана у 2026 році, коли він в Умані переміг Данила Балабана одноголосним рішенням суддів.

Раніше Василь Ломаченко зізнався, хто змусив його повернутися в бокс.

Теги: Бокс
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