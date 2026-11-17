Ирландский боксер Ли Ривз скончался в возрасте 31 года от осложнений после тяжелой травмы, полученной в поединке в Дублине. Спортсмен более трех месяцев находился в состоянии медикаментозной комы, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ring Magazine .

Трагические последствия поединка в Дублине

Трагедия произошла 1 августа 2026 во время боя Ривза с соотечественником Гэри Калли в Дублине. В десятом раунде ирландец оказался в нокауте после тяжелых ударов соперника. Поединок остановили, а боксера вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу.

Медики диагностировали у Ривза тяжелую травму головного мозга. Он перенес срочную операцию, после которой его ввели в медикаментозную кому. Сначала спортсмен находился в Дублине, а затем его перевели в университетскую больницу Лимерика, ближе к семье.

В течение следующих месяцев врачи боролись за жизнь боксера. В октябре появились признаки улучшения, однако со временем его состояние осложнилось из-за инфекции. 16 ноября Ривз скончался в окружении родных.

Пятикратный чемпион Ирландии

Ли Ривз родился 28 февраля 1995 года в Лимерике. Он пять раз становился чемпионом Ирландии по боксу среди любителей, а профессиональную карьеру начал в ноябре 2018 года.

На профи-ринге ирландец провел 18 поединков, одержал 16 побед и потерпел два поражения. 11 его побед завершились нокаутом. В 2022 году Ривз завоевал титул чемпиона Североамериканской боксерской федерации (NABF).

Вне спорта боксер занимался благотворительностью и поддерживал инициативы в сфере психического здоровья. В частности, он сотрудничал с организацией Limerick Treaty Suicide Prevention, занимающейся предотвращением самоубийств.