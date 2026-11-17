Ірландський боксер Лі Рівз помер у віці 31 року від ускладнень після важкої травми, отриманої під час поєдинку в Дубліні. Спортсмен понад три місяці перебував у стані медикаментозної коми, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ring Magazine .

Трагічні наслідки поєдинку в Дубліні

Трагедія сталася 1 серпня 2026 року під час бою Рівза зі співвітчизником Гері Каллі в Дубліні. У десятому раунді ірландець опинився в нокауті після важких ударів суперника. Поєдинок зупинили, а боксера винесли з рингу на ношах і доправили до лікарні.

Медики діагностували у Рівза важку травму головного мозку. Він переніс термінову операцію, після якої його ввели в медикаментозну кому. Спочатку спортсмен перебував у Дубліні, а згодом його перевели до університетської лікарні Лімерика, ближче до родини.

Упродовж наступних місяців лікарі боролися за життя боксера. У жовтні з'явилися ознаки покращення, однак згодом його стан ускладнився через інфекцію. 16 листопада Рівз помер в оточенні рідних.

П'ятиразовий чемпіон Ірландії

Лі Рівз народився 28 лютого 1995 року в Лімерику. Він п'ять разів ставав чемпіоном Ірландії з боксу серед аматорів, а професійну кар'єру розпочав у листопаді 2018 року.

На профі-рингу ірландець провів 18 поєдинків, здобув 16 перемог і зазнав двох поразок. 11 його перемог завершилися нокаутом. У 2022 році Рівз завоював титул чемпіона Північноамериканської боксерської федерації (NABF).

Поза спортом боксер займався благодійністю та підтримував ініціативи у сфері психічного здоров'я. Зокрема, він співпрацював з організацією Limerick Treaty Suicide Prevention, яка займається запобіганням самогубствам.