"Еще одна мечта жизни": Хижняк назвал главную цель на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Обладатель пояса WBA Gold International Александр Хижняк нацелен на получение золотой медали на Олимпийских играх 2028 года. Украинский боксер отметил, что стране нужны золотые медали на всех крупных состязаниях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Хижняка изданию "Чемпион" .

Мотивация и амбиции спортсмена

По словам боксера, у которого сейчас рекорд 3-0 (2 КО) на профессиональном ринге, очередная победа на Играх является его большой мечтой.

"Украине нужны золотые медали на чемпионатах Европы, Европейских Играх, чемпионатах Мира и Олимпийских Играх. Я уже неоднократно стоял на высшей строчке пьедестала, каждый раз доказывая, что Украина самая лучшая. высшего сорта", - отметил Хижняк.

Сочетание выступлений и вера в успех

Украинский чемпион подчеркнул, что не видит препятствий в совмещении разных направлений своей карьеры. Хижняк отметил, что выполняет сложную работу, но счастлив возвращаться к ней снова и снова.

Хижняк подчеркнул, что добросовестное выполнение работы и сочетание выступлений только придают ему уверенность в будущих результатах.

"Победа на Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе 2028 года – еще одна мечта моей жизни, и я искренне верю в то, что и эта мечта станет реальностью. Я стараюсь делать свою работу честно", – отметил украинский боксер.