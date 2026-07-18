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Бокс 18 июля 2026 · 19:40

Мексиканский "Дестройер" бросил вызов Усику

Обидчик Энтони Джошуа хочет подраться с украинцем
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Мексиканский "Дестройер" бросил вызов Усику
Энди Руиз хотел бы подраться с Усиком (фото: Getty Images)

Эксчемпион мира в тяжелом весе Энди Руиз считает, что заслужил бой с украинской легендой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью боксера канала FightHub .

Что сказал Энди Руис

"Дестройер", отвечая на вопрос о возможном бою с Усиком, отметил, что не имеет права заставлять Александра соглашаться на этот поединок. В то же время Руиз уверен, что такое сражение было бы интересным и для него, и для Усика.

"Просто дайте мне шанс. Усик прошел сквозь множество трудных поединков, поэтому я не могу заставлять его сразиться со мной. Однако Усик отказался от поясов, чтобы получить больше возможностей. И это именно тот путь, по которому мы могли бы двигаться. Следовательно, я бы хотел выйти с ним в ринг", – отметил Энди Руиз.

Карьера Энди Руиза

37-летний мексиканец провел на профессиональном уровне 38 поединков. У него был блестящий рекорд – 29 подряд боев без поражений, однако 10 декабря 2016 года проиграл Джозефу Паркеру.

После этого Энди Руиз смог возвратиться на высокий уровень. Кульминацией его карьеры стала сенсационная победа над Энтони Джошуа 1 июня 2019 года. Тогда Руиз стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Правда, уже через полгода Джошуа взял реванш и вернул себе пояса. После этого Руиз провел всего три поединка: победил Криса Ареолу (в 2021) и Луиса Ортиса (2022), а последний бой для мексиканца состоялся 3 августа 2024 года. Его соперником был американец Джарелл Миллер – бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол после болезненного фиаско от Джошуа принял судьбоносное решение.

Теги: Бокс Александр Усик
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