Мексиканский "Дестройер" бросил вызов Усику

Что сказал Энди Руис

"Дестройер", отвечая на вопрос о возможном бою с Усиком, отметил, что не имеет права заставлять Александра соглашаться на этот поединок. В то же время Руиз уверен, что такое сражение было бы интересным и для него, и для Усика.

"Просто дайте мне шанс. Усик прошел сквозь множество трудных поединков, поэтому я не могу заставлять его сразиться со мной. Однако Усик отказался от поясов, чтобы получить больше возможностей. И это именно тот путь, по которому мы могли бы двигаться. Следовательно, я бы хотел выйти с ним в ринг", – отметил Энди Руиз.

Карьера Энди Руиза

37-летний мексиканец провел на профессиональном уровне 38 поединков. У него был блестящий рекорд – 29 подряд боев без поражений, однако 10 декабря 2016 года проиграл Джозефу Паркеру.

После этого Энди Руиз смог возвратиться на высокий уровень. Кульминацией его карьеры стала сенсационная победа над Энтони Джошуа 1 июня 2019 года. Тогда Руиз стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Правда, уже через полгода Джошуа взял реванш и вернул себе пояса. После этого Руиз провел всего три поединка: победил Криса Ареолу (в 2021) и Луиса Ортиса (2022), а последний бой для мексиканца состоялся 3 августа 2024 года. Его соперником был американец Джарелл Миллер – бой завершился вничью.