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Бокс 18 липня 2026 · 19:40

Мексиканський "Дестройер" кинув виклик Усику

Кривдник Ентоні Джошуа хоче побитися із українцем
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Мексиканський "Дестройер" кинув виклик Усику
Енді Руїз хотів би побитися із Усиком (фото: Getty Images)

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїз вважає, що заслужив на бій із українською легендою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю боксера каналу FightHub.

Що сказав Енді Руїс

"Дестройер", відповідаючи на питання щодо можливого бою із Усиком відзначив, що не має права змушувати Олександра погоджуватися на цей поєдинок. Водночас, Руїз впевнений, що такий бій був би цікавим і для нього, і для Усика.

"Просто дайте мені шанс. Усик пройшов крізь безліч важких поєдинків, тому я не можу змушувати його битися зі мною. Однак Усик відмовився від поясів, щоб отримати більше можливостей. І це саме той шлях, яким ми могли би рухатися. Відтак, я би хотів вийти з ним у ринг", – зазначив Енді Руїз.

Кар'єра Енді Руїза

37-річний мексиканець провів на професійному рівні 38 поєдинків. Він мав блискучий рекорд – 29 поспіль боїв без поразок, однак 10 грудня 2016 року програв Джозефу Паркеру.

Після цього Енді Руїз зміг повернутися на високий рівень. Кульмінацією його кар'єри стала сенсаційна перемога над Ентоні Джошуа 1 червня 2019 року. Тоді Руїз став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.

Щоправда, вже за півроку Джошуа взяв реванш та повернув собі пояси. Після цього Руїз провів лише три поєдинки: переміг Криса Ареолу (у 2021) та Луїса Ортіса (2022), а останній бій для мексиканця відбувся 3 серпня 2024 року. Його суперником був американець Джарелл Міллер – бій завершився внічию.

Раніше повідомлялося, що Джейк Пол після болючого фіаско від Джошуа ухвалив доленосне рішення.

Теги: Бокс Олександр Усик
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