Мексиканський "Дестройер" кинув виклик Усику

Що сказав Енді Руїс

"Дестройер", відповідаючи на питання щодо можливого бою із Усиком відзначив, що не має права змушувати Олександра погоджуватися на цей поєдинок. Водночас, Руїз впевнений, що такий бій був би цікавим і для нього, і для Усика.

"Просто дайте мені шанс. Усик пройшов крізь безліч важких поєдинків, тому я не можу змушувати його битися зі мною. Однак Усик відмовився від поясів, щоб отримати більше можливостей. І це саме той шлях, яким ми могли би рухатися. Відтак, я би хотів вийти з ним у ринг", – зазначив Енді Руїз.

Кар'єра Енді Руїза

37-річний мексиканець провів на професійному рівні 38 поєдинків. Він мав блискучий рекорд – 29 поспіль боїв без поразок, однак 10 грудня 2016 року програв Джозефу Паркеру.

Після цього Енді Руїз зміг повернутися на високий рівень. Кульмінацією його кар'єри стала сенсаційна перемога над Ентоні Джошуа 1 червня 2019 року. Тоді Руїз став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.

Щоправда, вже за півроку Джошуа взяв реванш та повернув собі пояси. Після цього Руїз провів лише три поєдинки: переміг Криса Ареолу (у 2021) та Луїса Ортіса (2022), а останній бій для мексиканця відбувся 3 серпня 2024 року. Його суперником був американець Джарелл Міллер – бій завершився внічию.