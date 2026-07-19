Дю Плесси уничтожил Усмана и продолжил свою невероятную победную серию в UFC

Главным событием UFC Fight Night 281 стал нетитульный поединок в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Камару Усманом. Этот поединок продолжался все пять раундов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу промоушена UFC.
Главный бой вечера на арене "Paycom Center" оправдал ожидания фанатов по напряжению. Однако в целом он прошел под полным контролем представителя Южно-Африканской Республики.
Неудивительно, что именно Дрикус Дю Плесси (23-3) победил по мнению всех арбитров - 50-45, 49-46 и 49-46 на записках.
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