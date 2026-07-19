Дю Плесси уничтожил Усмана и продолжил свою невероятную победную серию в UFC

Главным событием UFC Fight Night 281 стал нетитульный поединок в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Камару Усманом. Этот поединок продолжался все пять раундов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу промоушена UFC .

Главный бой вечера на арене "Paycom Center" оправдал ожидания фанатов по напряжению. Однако в целом он прошел под полным контролем представителя Южно-Африканской Республики.

Неудивительно, что именно Дрикус Дю Плесси (23-3) победил по мнению всех арбитров - 50-45, 49-46 и 49-46 на записках.