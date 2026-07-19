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Бокс 19 июля 2026 · 15:29

Дю Плесси уничтожил Усмана и продолжил свою невероятную победную серию в UFC

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Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дю Плесси уничтожил Усмана и продолжил свою невероятную победную серию в UFC
Дю Плесси победил, показав доминацию в октагоне (Фото: UFC, Instagram)

Главным событием UFC Fight Night 281 стал нетитульный поединок в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Камару Усманом. Этот поединок продолжался все пять раундов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу промоушена UFC.

Главный бой вечера на арене "Paycom Center" оправдал ожидания фанатов по напряжению. Однако в целом он прошел под полным контролем представителя Южно-Африканской Республики.

Неудивительно, что именно Дрикус Дю Плесси (23-3) победил по мнению всех арбитров - 50-45, 49-46 и 49-46 на записках.

Ранее мы сообщали, что Конор Макгрегор требовал аннулировать бой с Голловеем.

Теги: ММА UFC
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