Дю Плессі знищив Усмана та продовжив свою неймовірну переможну серію в UFC

Головною подією UFC Fight Night 281 став нетитульний поєдинок у середній вазі між Дрікусом Дю Плессі та Камару Усманом. Цей двобій тривав всі п'ять раундів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку промоушена UFC.
Головний бій вечора на арені "Paycom Center" виправдав очікування фанатів щодо напруги. Проте в цілому він пройшов під повним контролем представника Південно-Африканської Республіки.
Тож не дивно, що саме Дрікус Дю Плессі (23-3) переміг на думку всіх арбітрів - 50-45, 49-46 та 49-46 на записках.
'STILLKNOCKS' IS BACK
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