Дю Плессі знищив Усмана та продовжив свою неймовірну переможну серію в UFC

Натомість "Нігерійський кошмар" зазнав вже четвертої поразки в п'яти поєдинках

Головною подією UFC Fight Night 281 став нетитульний поєдинок у середній вазі між Дрікусом Дю Плессі та Камару Усманом. Цей двобій тривав всі п'ять раундів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку промоушена UFC.

Головний бій вечора на арені "Paycom Center" виправдав очікування фанатів щодо напруги. Проте в цілому він пройшов під повним контролем представника Південно-Африканської Республіки. Тож не дивно, що саме Дрікус Дю Плессі (23-3) переміг на думку всіх арбітрів - 50-45, 49-46 та 49-46 на записках. 'STILLKNOCKS' IS BACK