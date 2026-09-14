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Бокс 14 сентября 2026 · 14:36

Дважды дрался с Али: в возрасте 89 лет скончался легендарный боксер

Пятикратный чемпион Канады и обладатель "железного подбородка" ушел из жизни в день своего рождения
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дважды дрался с Али: в возрасте 89 лет скончался легендарный боксер
Джордж Чувствовало (Фото: Getty Images)
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В день своего 89-летия умер выдающийся канадский боксер Джордж Чувало. Спортсмен вписал свое имя в историю мирового бокса благодаря поединкам с лучшими бойцами эпохи – в частности с Мохамедом Али.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC.

Легендарная карьера и противостояние с Али

За годы профессиональной карьеры Джордж Чувало провел 93 поединка: одержал 73 победы (из них 64 - нокаутом), потерпел 18 поражений и дважды завершал бои вничью. Его главной визитной карточкой была невероятная выносливость – за всю карьеру он ни разу не побывал в нокдауне.

Наиболее памятными в истории бокса стали его два противостояния с абсолютным чемпионом Мухаммедом Али - в 1966 году, когда Чувало выстоял 15 раундов в Торонто и проиграл лишь решением судей. Так же по очкам Али победил и в 1972 году.

Кроме Али, Чувало выходил в ринг против таких титанов супертяжелого веса, как Джордж Форман и Джо Фрейзер. Свой последний бой на профессиональном ринге он провел в 1978 году, победив нокаутом Джорджа Джерома.

Общественная деятельность

После завершения спортивной карьеры Джордж Чувало активно посвятил себя общественной работе. Он путешествовал по стране как лектор, выступая против употребления наркотиков и поднимая темы психического здоровья.

Также он иногда работал экспертом и комментатором на боксерских поединках.

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Теги: Бокс
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