Беринчик возвращается на ринг в необычном формате: известные дата и соперник

Украинский боксер Денис Беринчик вернется на ринг 22 ноября. В Киеве он встретится с соотечественником Боваром Ханаковым в поединке по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на промоушн Arena в Instagram .

Беринчик проведет бой в необычном формате

Бывший чемпион мира по легкому весу Денис Беринчик вернется к выступлениям 22 ноября. Его соперником станет украинский боксер Бовар Ханаков.

Поединок состоится в киевском Дворце спорта и станет главным событием второго турнира ММА-промоушена Arena. В то же время бой проведут по правилам бокса, но участники будут использовать перчатки для смешанных единоборств.

С какими рекордами боксеры подходят к поединку

На профессиональном ринге Беринчик одержал 19 побед, потерпел два поражения, а девять его победных боев завершились нокаутом.

Последний поединок украинец провел в конце августа. Тогда он уступил британцу Сэму Ноуксу единодушное решение судей в бою за титул WBO International.

У Ханакова на профессиональном боксерском счету одна победа и два поражения. В последний раз он выходил на ринг 12 сентября: в главном бою турнира BAZARA 0 Fight Club IV на голых кулаках украинец проиграл Данику Весненко.

Когда состоится бой Беринчика

Встреча Беринчика и Ханакова намечена на 22 ноября в Киеве. Поединок станет главным событием турнира Arena.