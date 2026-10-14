Берінчик повертається на ринг у незвичному форматі: відомі дата та суперник

Український боксер Денис Берінчик повернеться на ринг 22 листопада. У Києві він зустрінеться зі співвітчизником Боваром Ханаковим у поєдинку за правилами боксу, але в рукавичках для змішаних єдиноборств.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на промоушн Arena в Instagram.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик повернеться до виступів 22 листопада. Його суперником стане український боксер Бовар Ханаков.
Поєдинок відбудеться в київському Палаці спорту та стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena. Водночас бій проведуть за правилами боксу, але учасники використовуватимуть рукавички для змішаних єдиноборств.
На професійному рингу Берінчик здобув 19 перемог, зазнав двох поразок, а дев’ять його переможних боїв завершилися нокаутом.
Останній поєдинок українець провів наприкінці серпня. Тоді він поступився британцю Сему Ноуксу одностайним рішенням суддів у бою за титул WBO International.
У Ханакова на професійному боксерському рахунку одна перемога та дві поразки. Востаннє він виходив на ринг 12 вересня: у головному бою турніру BAZARA 0 Fight Club IV на голих кулаках українець програв Даніку Весненку.
Зустріч Берінчика та Ханакова запланована на 22 листопада в Києві. Поєдинок стане головною подією турніру Arena.
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