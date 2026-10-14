Берінчик повертається на ринг у незвичному форматі: відомі дата та суперник

Український боксер Денис Берінчик повернеться на ринг 22 листопада. У Києві він зустрінеться зі співвітчизником Боваром Ханаковим у поєдинку за правилами боксу, але в рукавичках для змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на промоушн Arena в Instagram .

Берінчик проведе бій у незвичному форматі

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик повернеться до виступів 22 листопада. Його суперником стане український боксер Бовар Ханаков.

Поєдинок відбудеться в київському Палаці спорту та стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena. Водночас бій проведуть за правилами боксу, але учасники використовуватимуть рукавички для змішаних єдиноборств.

З якими рекордами боксери підходять до поєдинку

На професійному рингу Берінчик здобув 19 перемог, зазнав двох поразок, а дев’ять його переможних боїв завершилися нокаутом.

Останній поєдинок українець провів наприкінці серпня. Тоді він поступився британцю Сему Ноуксу одностайним рішенням суддів у бою за титул WBO International.

У Ханакова на професійному боксерському рахунку одна перемога та дві поразки. Востаннє він виходив на ринг 12 вересня: у головному бою турніру BAZARA 0 Fight Club IV на голих кулаках українець програв Даніку Весненку.

Коли відбудеться бій Берінчика

Зустріч Берінчика та Ханакова запланована на 22 листопада в Києві. Поєдинок стане головною подією турніру Arena.