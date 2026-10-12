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Бокс 12 жовтня 2026 · 13:22

Берінчик проти "Гладіатора" у Києві: розкрито несподіваний формат мегафайту

Екс-чемпіон світу битиметься проти зірки кулачних боїв у Палаці спорту
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Берінчик проти "Гладіатора" у Києві: розкрито несподіваний формат мегафайту
Денис Берінчик (фото: Queensberry Promotions)
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Колишній чемпіон світу з боксу Денис Берінчик повертається в ринг задля гучного поєдинку у столиці України. Український боксер стане головною зіркою майбутнього вечора єдиноборств у Києві, де протистоятиме досвідченому бійцю на голих кулаках.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на промоушен ARENA.

Повернення Берінчика та зірковий суперник

ММА-промоушен ARENA офіційно анонсував свій другий масштабний турнір, який відбудеться 22 листопада в київському Палаці спорту. Головною подією вечора стане виступ титулованого українського боксера Дениса Берінчика (19-2, 9 КО).

Його суперником у мейнівенті стане Бовар Ханаков на прізвисько "Гладіатор". Ханаков добре відомий шанувальникам єдиноборств як професійний боєць, який здобув популярність завдяки безкомпромісним виступам у боях на голих кулаках.

Берінчик проти &quot;Гладіатора&quot; у Києві: розкрито несподіваний формат мегафайту

Бовар Ханаков (фото: instagram.com/khanakovbovar)

Особливий формат поєдинку

Тривалий час точилися суперечки щодо того, за якими саме правилами змагатимуться спортсмени, зважаючи на різний бекграунд бійців. Тепер стало відомо, що протистояння відбудеться за правилами боксу, однак із важливим та видовищним нюансом.

Спортсмени вийдуть у ринг у легких ММА-рукавицях. Такий формат суттєво підвищує видовищність поєдинку, адже менші рукавиці збільшують вірогідність нокауту та роблять захист бійців складнішим, що додає особливої інтриги протистоянню.

Як повідомлялось раніше, Усик націлився на несподіваного суперника.

Теги: Бокс Денис Беринчик
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