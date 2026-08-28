Сборная Украины объявила заявку на матч против Греции

Сегодня вечером сборная Украины по баскетболу проведет первый матч во втором этапе отбора на ЧМ-2027. Соперником нашей команды будет сборная Греции, матч состоится в Риге. В этой игре Айнарс Багатскис не сможет рассчитывать на двух игроков – Илью Тыртышника и Артема Ковалева.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Накануне матча с Грецией на официальных ресурсах ФБУ появилась заявка украинской команды на этот матч. В нее не попали Илья Тиртышник и Артем Ковалев, стабильно игравшие в составе национальной сборной на первом этапе отбора.
В заявке присутствует лидер сборной Святослав Михайлюк, а также такие ведущие игроки, как Александр Ковляр, Денис Лукашов, Егор Сушкин и Вячеслав Бобров.
Зявка сборной Украины на матч против Греции (фото: ФБУ)
Наши баскетболисты провели два контрольных матча. 20 августа соперниками украинской команды были представители Университета Аризоны, и тот матч украинцы проиграли со счетом 85:107.
А уже через три дня украинская команда справилась со сборной Латвии: 84:82 . В этом матче ярко себя проявил Святослав Михайлюк, набравший 25 очков.
Айнарс Багатскис отметил, что матч с Латвией был очень полезен для Украины, поскольку стиль игры латвийской и греческой сборных похож.
"Я доволен, что у нас был матч против Латвии, ведь они играют в схожем с греками стиле. Мы должны обратить внимание на потери - их должно быть как можно меньше, а также должны контролировать наши эмоции", – сказал Багасткис.
Стартовый свисток на рижской Xiaomi Arena прозвучит сегодня в 19:00 по Киеву. Прямую трансляцию этой игры в Украине будут осуществлять "Общественное Спорт" и "Киевстар ТВ".
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