Сборная Украины объявила заявку на матч против Греции

Сегодня вечером сборная Украины по баскетболу проведет первый матч во втором этапе отбора на ЧМ-2027. Соперником нашей команды будет сборная Греции, матч состоится в Риге. В этой игре Айнарс Багатскис не сможет рассчитывать на двух игроков – Илью Тыртышника и Артема Ковалева.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Кадровые потери сборной Украины

Накануне матча с Грецией на официальных ресурсах ФБУ появилась заявка украинской команды на этот матч. В нее не попали Илья Тиртышник и Артем Ковалев, стабильно игравшие в составе национальной сборной на первом этапе отбора.

В заявке присутствует лидер сборной Святослав Михайлюк, а также такие ведущие игроки, как Александр Ковляр, Денис Лукашов, Егор Сушкин и Вячеслав Бобров.

Зявка сборной Украины на матч против Греции (фото: ФБУ)

В какой форме находится сборная Украины

Наши баскетболисты провели два контрольных матча. 20 августа соперниками украинской команды были представители Университета Аризоны, и тот матч украинцы проиграли со счетом 85:107.

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А уже через три дня украинская команда справилась со сборной Латвии: 84:82 . В этом матче ярко себя проявил Святослав Михайлюк, набравший 25 очков.

Айнарс Багатскис отметил, что матч с Латвией был очень полезен для Украины, поскольку стиль игры латвийской и греческой сборных похож.

"Я доволен, что у нас был матч против Латвии, ведь они играют в схожем с греками стиле. Мы должны обратить внимание на потери - их должно быть как можно меньше, а также должны контролировать наши эмоции", – сказал Багасткис.

Где и когда смотреть матч Украина – Греция

Стартовый свисток на рижской Xiaomi Arena прозвучит сегодня в 19:00 по Киеву. Прямую трансляцию этой игры в Украине будут осуществлять "Общественное Спорт" и "Киевстар ТВ".