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Баскетбол 28 серпня 2026 · 11:07

Збірна України оголосила заявку на матч проти Греції

Українські баскетболісти сьогодні проведуть перший матч у другій частині відбору на ЧС-2027
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Збірна України оголосила заявку на матч проти Греції
Ілля Тиртишник не зіграє за збірну проти Греції (фото: ФБУ)
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Сьогодні ввечері збірна України з баскетболу проведе перший матч у другому етапі відбору на ЧС-2027. Суперником нашої команди буде збірна Греції, матч відбудеться у Ризі. У цій грі Айнарс Багатскіс не зможе розраховувати на двох гравців – Іллю Тиртишника та Артема Ковальова.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Кадрові втрати збірної України

Напередодні матчу із Грецією на офіційних ресурсах ФБУ з'явилася заявка української команди на цей матч. До неї не потрапили Ілля Тиртишник та Артем Ковальов, які стабільно грали у складі національної збірної на першому етапі відбору.

Натомість, у заявці присутній лідер збірної Святослав Михайлюк, а також такі провідні гравці, як Олександр Ковляр, Денис Лукашов, Єгор Сушкін та В'ячеслав Бобров.

Збірна України оголосила заявку на матч проти ГреціїЗявка збірної України на матч проти Греції (фото: ФБУ)

У якій формі перебуває збірна України

Наші баскетболісти провели два контрольних матчі. 20 серпня суперниками української команди були представники Університету Аризони і той матч українці програли із рахунком 85:107.

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А вже за три дні українська команда впоралася зі збірною Латвії: 84:82. У цьому матчі яскраво себе прояив Святослав Михайлюк, який набрав 25 очок.

Айнарс Багатскіс відзначив, що матч із Латвією був дуже корисним для України, оскільки стиль гри латвійської та грецької збірних є схожим.

"Я задоволений, що у нас був матч проти Латвії, адже вони грають у схожому з греками стилі. Ми маємо звернути увагу на втрати — їх має бути якомога менше, а також маємо контролювати наші емоції", – сказав Багасткіс.

Де і коли дивитися матч Україна – Греція

Стартовий свисток на ризькій Xiaomi Arena пролунає сьогодні о 19:00 за Києвом. Пряму трансляцію цієї гри в Україні здійнюватимуть "Суспільне Спорт" та "Київстар ТБ".

Раніше стало відомо, що центровий збірної України знайшов новий клуб у Румунії.

Теги: Збірна України Баскетбол
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