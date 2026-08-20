Болючий ляпас від студентів із США: збірна України з баскетболу розгромно програла перед відбором на ЧС

Збірна України з баскетболу провела перший контрольний матч у межах підготовки до поєдинків другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027. "Синьо-жовті" зустрілися з американською студентською командою "Аризона Вайлдкетс" у литовському Кедайняї.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

Баскетбол, контрольний матч

Україна – "Аризона Вайлдкетс" – 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 17:27)

Україна: Ткаченко (16 очок), Ковляр (16), Бобров (9+6 підбирань), Войналович (8), Кличко (8), Кобзистий (6), Ковальов (5), Лукашов (4+5 передач), Шеліст (4), Новицький (3), Скапинцев (3), Тиртишник (2), Сушкін (1+5 передач)

Що відомо про суперника

"Аризона Вайлдкетс" представляє Університет Аризони та є однією з найсильніших у американській студентській лізі NCAA. Минулого року "Вайлдкетс" вдалося вийти до Березневого шаленства, де вони зупинилися лише у півфіналі, поступившись "Мічигану" (73:91), який згодом став чемпіоном.

"Аризона" грає у швидкий та фізичний баскетбол, тому цей спаринг став важливою перевіркою напередодні офіційних матчів кваліфікації ЧС-2027.

Зазначимо, що обов'язки головного тренера в цьому матчі виконував асистент Айнарса Багатскіса – Сергій Гладир. Наставник збірної України пропустив гру за попередньою домовленістю, адже в ці дні проводить роботу в таборі португальської "Бенфіки", яку він нещодавно очолив.

У заявку "синьо-жовтих" на спаринг не потрапили гравці з досвідом виступів у НБА – Святослав Михайлюк, який отримав відпочинок, та Олексій Лень, що залишив табір команди через пошкодження. А Максим Шульга приєднається до команди 21 серпня.

Як пройшла гра

З перших хвилин зустрічі американські студенти захопили ініціативу на майданчику. Вже за підсумками першої половини гри перевага "Арізони" сягнула позначки у +17 очок, а в заключній чверті відрив американців досягав катастрофічних +27 пунктів.

Найрезультативнішими у складі української збірної стали Олександр Ковляр та Іван Ткаченко, які набрали по 16 очок.

Що далі

Після зустрічі з "Аризоною" українська збірна проведе ще один контрольний матч – 23 серпня у Ризі проти Латвії.

А вже 28 серпня команда зіграє з Грецією у другому раунді кваліфікації ЧС-2027, після чого 31 серпня зустрінеться з Чорногорією.