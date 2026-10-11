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Баскетбол 11 октября 2026 · 13:16

Разрывал защиту гранда: украинский центровой зажег в чемпионате Испании (видео)

Артем Пустовой остановился в шаге от весомого достижения
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Разрывал защиту гранда: украинский центровой зажег в чемпионате Испании (видео)
Артем Пустовой против "Уникахи" (фото: x.com/morabancandorra)
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Украинский центровой "Андорры МораБанк" Артём Пустовой продемонстрировал высококлассную и результативную игру в очередном матче чемпионата Испании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Пустовой в шаге от дабл-дабла

В матче против "Уникахи" украинец провел на площадке 23 минуты. За это время он набрал 19 очков (реализовал 8 из 9 двухочковых бросков и 3 из 6 штрафных), а также собрал 9 подборов.

Таким образом, Пустовой остановился в одном подборе от дабл-дабла - статистического показателя, при котором баскетболист набирает не менее 10 пунктов в двух категориях. В его активе также одна потеря и два персональных фола. Больше очков в составе "Андорры" набрал только американец Джейлен Акинджо - 20.

Несмотря на индивидуально сильное выступление украинца, "Андорра" не смогла переломить ход встречи. "Уникаха" выиграла три первые четверти и довела матч до победы — 92:84 (24:20, 23:19, 25:24, 20:21).

Как сыграли другие украинцы в Испании

Еще один украинский центровой Дмитрий Скапинцев выступил за "Лейма Корунья" в матче против "Сарагосы". Его команда проиграла со счетом 71:92. Скапинцев провел на площадке 14 минут и набрал 4 очка, реализовав 2 из 6-ти двухочковых бросков. Также украинец сделал 5 подборов, отдал 2 результативных передачи, выполнил один перехват и один блок-шот.

Тем временем "Овьедо" одержал первую победу в сезоне второго дивизиона Испании, обыграв дома "Фибви Пальму" со счетом 99:86. Украинец Даниил Шелист вышел в стартовом составе и провел на площадке 25 минут. Очков он не набрал, не реализовав по 2 двухочковых и трехочковых броска. На его счету 3 подбора и одна результативная передача.

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Теги: Баскетбол Чемпионат Испании
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