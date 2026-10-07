После сезона с 4 трофеями: чемпион Франции объявил о банкротстве

Баскетбольный клуб "Монако" официально приступил к процедуре банкротства и временно приостановил деятельность. Команда при этом надеется провести реструктуризацию и впоследствии вернуться на самый высокий уровень.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные ресурсы "Монако".

Что произошло с "Монако"

В клубе подтвердили начало процедуры банкротства. В то же время монегасская команда подчеркнула, что приостановка деятельности не рассматривается как окончательное прекращение проекта.

"Несмотря на все приложенные усилия, AS Monaco Basket приступил к процедуре банкротства. Теперь клуб приостановит свою деятельность в надежде найти путь к реструктуризации и однажды восстановить проект", - говорится в заявлении.

Финансовые проблемы "Монако" стали причиной исключения клуба из профессиональных соревнований Франции на сезон-2026/27. В июле Лига национального баскетбола Франции (LNB) отказала команде в участии в профессиональных чемпионатах из-за отсутствия достаточных гарантий экономической жизнеспособности.

Впоследствии Федерация баскетбола Франции не позволила "Монако" заявиться даже в третий дивизион - Nationale Masculine 1. В сентябре решение оставил действующим CNOSF. Общая сумма задолженности клуба составляет 27,8 млн. евро перед работниками, лигами и другими учреждениями.

Безумное падение после триусфального сезона

Банкротство произошло после успешного сезона в истории клуба на внутренней арене. В сезоне-2025/26 "Монако" выиграл четыре национальных трофея - Суперкубок Франции, Кубок лидеров, Кубок Франции и чемпионат Франции.

В финале чемпионата Франции "Roca Team" победил "Пари Баскетбол" в пятиматчевой серии и в третий раз в истории стал чемпионом. Клуб также завершил сезон без поражения на внутренней арене.

Какое будущее ждет клуб

В "Монако" заявили, что главной целью остается возобновление проекта и возвращение на самый высокий уровень французского баскетбола. В ближайшее время мужской баскетбол в Монако будет представлен Ассоциацией AS Monaco, ее молодежными командами и основным составом, выступающим в Nationale 3.

В то же время, клуб имеет возможность обжаловать решение о недопуске к профессиональным соревнованиям в Административном суде Парижа. Рассмотрение апелляции может завершиться в ноябре.

Украинский след

В тренерском штабе "Монако" до последнего работал бывший баскетболист сборной Украины Сергей Гладырь. С 2021 года он входил в тренерский штаб клуба, а после ухода Василиса Спанулиса в марте 2026 года возглавил команду в чемпионате Франции.

Под руководством Гладыря "Монако" стал чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. Еще одним украинцем в системе клуба был 21-летний Максим Кличко, сын мэра Киева Виталия Кличко.

В сезоне-2025/26 центровой дебютировал за основную команду "Монако" в чемпионате Франции и провел пять матчей, набирая в среднем 2,2 очка и делая 1,6 подбора за игру.