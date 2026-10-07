Після сезону з 4 трофеями: чемпіон Франції оголосив про банкрутство

Баскетбольний клуб "Монако" офіційно розпочав процедуру банкрутства та тимчасово призупинив діяльність. Команда при цьому сподівається провести реструктуризацію та згодом повернутися на найвищий рівень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні ресурси "Монако".

Що сталося з "Монако"

У клубі підтвердили початок процедури банкрутства. Водночас монегаська команда наголосила, що призупинення діяльності не розглядається як остаточне припинення проєкту.

"Незважаючи на всі докладені зусилля, AS Monaco Basket розпочав процедуру банкрутства. Тепер клуб призупинить свою діяльність у надії знайти шлях до реструктуризації та одного дня відновити проєкт", - йдеться у заяві.

Фінансові проблеми "Монако" стали причиною виключення клубу з професійних змагань Франції на сезон-2026/27. У липні Ліга національного баскетболу Франції (LNB) відмовила команді в участі у професійних чемпіонатах через відсутність достатніх гарантій економічної життєздатності.

Згодом Федерація баскетболу Франції не дозволила "Монако" заявитися навіть до третього дивізіону - Nationale Masculine 1. У вересні рішення залишив чинним CNOSF. Загальна сума заборгованості клубу становить 27,8 млн євро перед працівниками, лігами та іншими установами.

Шалене падіння після тріусфального сезону

Банкрутство сталося після найуспішнішого сезону в історії клубу на внутрішній арені. У сезоні-2025/26 "Монако" виграв чотири національні трофеї - Суперкубок Франції, Кубок лідерів, Кубок Франції та чемпіонат Франції.

У фіналі чемпіонату Франції "Roca Team" переміг "Парі Баскетбол" у п'ятиматчевій серії та втретє в історії став чемпіоном. Клуб також завершив сезон без жодної поразки на внутрішній арені.

Яке майбутнє чекає на клуб

У "Монако" заявили, що головною метою залишається відновлення проєкту та повернення на найвищий рівень французького баскетболу. Найближчим часом чоловічий баскетбол у Монако буде представлений Асоціацією AS Monaco, її молодіжними командами та основним складом, який виступатиме у Nationale 3.

Водночас клуб має можливість оскаржити рішення про недопуск до професійних змагань в Адміністративному суді Парижа. Розгляд апеляції може завершитися у листопаді.

Український слід

У тренерському штабі "Монако" до останнього працював колишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир. З 2021-го року він входив до тренерського штабу клубу, а після відходу Васіліса Спануліса у березні 2026-го очолив команду в чемпіонаті Франції.

Під керівництвом Гладиря "Монако" став чемпіоном Франції та володарем Кубка Франції. Ще одним українцем у системі клубу був 21-річний Максим Кличко, син мера Києва Віталія Кличка.

У сезоні-2025/26 центровий дебютував за основну команду "Монако" у чемпіонаті Франції та провів п'ять матчів, набираючи в середньому 2,2 очка і роблячи 1,6 підбирання за гру.