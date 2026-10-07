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Баскетбол 07 жовтня 2026 · 14:39

Євроліга жорстко відшила НБА: що тепер буде з баскетболом у Європі

Американці не відступають та готують власний масштабний проєкт на європейському ринку
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Євроліга жорстко відшила НБА: що тепер буде з баскетболом у Європі
Євроліга не бажає злиття з НБА (фото: x.com/RMBaloncesto)
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Команди-учасниці Євроліги офіційно відхилили пропозицію Національної баскетбольної асоціації про злиття та формування єдиної структури під назвою NBA Europe. Попри це, американська ліга не збирається відмовлятися від своїх глобальних амбіцій.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.

Відмова Євроліги та плани НБА

Доленосне рішення було ухвалене під час зустрічі представників клубів на березі озера Комо в Італії. Команди Євроліги вирішили відхилити формальну пропозицію від НБА, яка готувала цей проєкт понад два роки.

Попри відмову від злиття, плани створення NBA Europe рухаються вперед. Очікується, що новий турнір у форматі 16 команд може стартувати вже у сезоні-2027/28. НБА вже отримала вигідні заявки на нові франшизи у великих європейських містах та налаштована на пряму конкуренцію з Євролігою за вболівальників, медіаправа та спонсорські бюджети.

Розкол серед європейських клубів

Власники клубів НБА розглядають цей напрямок як стратегічну інвестицію на десятиліття вперед. За словами джерел, проєкт розрахований щонайменше на 20 років.

Водночас ситуація всередині європейського баскетболу залишається складною. Значна частина із 13 постійних клубів Євроліги висловлювала зацікавленість у приєднанні до NBA Europe, однак наразі загальна коаліція тримається проти спроб переманити учасників. Очікується, що подальші переговори між сторонами триватимуть.

Планувалося, що модель нової ліги дозволить командам виступати у національних першостях на вихідних, а в будні дні грати в рамках NBA Europe із розширеними ростерами для підтримки розвитку європейських гравців.

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Теги: Баскетбол НБА
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