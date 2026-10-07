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Баскетбол 07 октября 2026 · 14:39

Евролига жестко отшила НБА: что теперь будет с баскетболом в Европе

Американцы не отступают и готовят свой масштабный проект на европейском рынке
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Евролига жестко отшила НБА: что теперь будет с баскетболом в Европе
Евролига не желает слияния с НБА (фото: x.com/RMBaloncesto)
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Команды-участники Евролиги официально отклонили предложение Национальной баскетбольной ассоциации о слиянии и формировании единой структуры под названием NBA Europe. Тем не менее, американская лига не собирается отказываться от своих глобальных амбиций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Отказ Евролиги и планы НБА

Решение, способное изменить европейский баскетбол, было принято во время встречи представителей клубов на берегу озера Комо в Италии. Команды Евролиги решили отклонить формальное предложение НБА, которая работала над этим проектом более двух лет.

Несмотря на отказ от объединения, планы по созданию NBA Europe продолжают развиваться. Ожидается, что новый турнир в формате 16 команд может стартовать уже в сезоне-2027/28. НБА уже получила выгодные заявки на новые франшизы в крупных европейских городах и намерена напрямую конкурировать с Евролигой за болельщиков, медиаправа и спонсорские бюджеты.

Раскол среди европейских клубов

Владельцы клубов НБА рассматривают это направление как стратегическую инвестицию на десятилетия вперед. По словам источников, проект рассчитан как минимум на 20 лет.

В то же время ситуация внутри европейского баскетбола остается сложной. Значительная часть из 13 постоянных клубов Евролиги выражала заинтересованность в присоединении к NBA Europe, однако пока общая коалиция держится против попыток переманить участников. Ожидается, что дальнейшие переговоры между сторонами продолжатся.

Планировалось, что модель новой лиги позволит командам выступать в национальных чемпионатах по выходным, а в будние дни играть в рамках NBA Europe с расширенными составами для поддержки развития европейских баскетболистов.

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Теги: Баскетбол НБА
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