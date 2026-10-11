Розривав захист гранда: український центровий запалив у чемпіонаті Іспанії (відео)

Пустовий за крок від дабл-даблу

У матчі проти "Унікахи" українець провів на майданчику 23 хвилини. За цей час він набрав 19 очок (реалізував 8 із 9 двоочкових кидків і 3 з 6 штрафних), а також зібрав 9 підбирань.

Таким чином, Пустовий зупинився за один підбір від дабл-даблу - статистичного показника, за якого баскетболіст набирає щонайменше 10 пунктів у двох категоріях. У його активі також одна втрата та два персональні фоли. Більше очок у складі "Андорри" набрав лише американець Джейлен Акінджо – 20.

Попри індивідуально сильний виступ українця, "Андорра" не змогла переломити хід зустрічі. "Унікаха" виграла три перші чверті та довела матч до перемоги – 92:84 (24:20, 23:19, 25:24, 20:21).

Як зіграли інші українці в Іспанії

Ще один український центровий Дмитро Скапінцев виступив за "Лейма Корунья" в матчі проти "Сарагоси". Його команда програла з рахунком 71:92. Скапінцев провів на майданчику 14 хвилин і набрав 4 очки, реалізувавши 2 з 6-ти двоочкових кидків. Також українець зробив 5 підбирань, віддав 2 результативні передачі, виконав одне перехоплення та один блок-шот.

Тим часом "Ов'єдо" здобув першу перемогу в сезоні другого дивізіону Іспанії, обігравши вдома "Фібві Пальму" з рахунком 99:86. Українець Данііл Шеліст вийшов у стартовому складі та провів на майданчику 25 хвилин. Очок він не набрав, не реалізувавши по 2 двоочкові та триочкові кидки. На його рахунку 3 підбирання та одна результативна передача.