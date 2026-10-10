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Баскетбол 10 октября 2026 · 22:19

Разгром "Киев-Баскета" и драматическое дерби: как прошли матчи баскетбольной Суперлиги

"Запорожье" одержало убедительную победу над столичным клубом, а "Ровно" переломило ход встречи с "Волынью" в заключительной четверти.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Разгром "Киев-Баскета" и драматическое дерби: как прошли матчи баскетбольной Суперлиги
Матч "Запорожье" – "Киев-Баскет" (фото ФБУ).
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В субботу, 10 октября, прошли два матча второго тура чемпионата баскетбольной Суперлиги. "Ровно-Dream" одержало волевую победу над "Волынью", а "Запорожье" уверенно разобралось с "Киев-Баскетом".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ФБУ.

"Ровно-Dream" – "Волынь"

Волынское дерби началось с рывка хозяев 9:0. "Ровно" контролировало ситуацию на старте, однако в конце второй четверти гости перехватили инициативу.

"Волынь" сохранила преимущество и в третьей четверти, после которой опережала соперника на восемь очков – 65:57.

Однако заключительный отрезок полностью изменил ход встречи. Ровенская команда начала четвертую четверть рывком 14:2, а выиграла ее со счетом 30:14.

Одним из главных героев стал новичок хозяев Джавон Бенсон. Он набрал 18 очков и сделал 13 подборов, причем 13 очков принес команде именно в заключительной четверти.

В составе "Волыни" самым результативным стал Игорь Климов, набравший 26 очков. Это самый лучший индивидуальный показатель результативности в нынешнем сезоне Суперлиги.

"Ровно-Dream" – "Волынь" – 87:79 (25:21, 14:23, 18:21, 30:14).

"Запорожье" – "Киев-Баскет"

Во втором завершенном поединке дня "Запорожье" не оставило шансов "Киев-Баскету".

Запорожская команда захватила инициативу с первых минут, начав матч рывком 18:3. Хозяева выиграли стартовую четверть со счетом 29:18, а во второй еще больше увеличили преимущество – 29:10.

Таким образом, на большой перерыв команды ушли при счете 58:28 в пользу "Запорожья". За встречу преимущество запорожцев достигало 37 очков.

После перерыва киевляне сумели выиграть третью четверть, однако существенно сократить отставание не удалось. В заключительном отрезке "Запорожье" сохранило контроль над игрой и довело матч до победы с разницей в 30 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Илледжи, набравший 19 очков. Николайчук и Пауэлл отличились дабл-даблами.

В составе "Киев-Баскета" больше всего очков набрал Джавион Мэй - 15.

"Запорожье" – "Киев-Баскет" – 92:62 (29:18, 29:10, 22:25, 12:9).

Напомним, что матч "Днепр" – "Харьковские Соколы" перенесли из-за воздушной тревоги.

Теги: Баскетбол
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