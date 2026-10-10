Матч "Днепр" – "Харьковские Соколы" перенесли из-за воздушной тревоги: игра остановилась в третьей четверти

Матч второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги между "Днепром" и "Харьковскими Соколами" не удалось доиграть из-за длительной воздушной тревоги. Организаторы приняли решение перенести завершение встречи на другую дату.
Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на ФБУ.
Поединок в Днепре прервали, когда до завершения третьей четверти оставалось всего девять секунд.
В тот момент "Харьковские Соколы" опережали хозяев со счетом 46:41.
Причиной вынужденной паузы стала воздушная тревога в городе, продолжавшаяся настолько долго, что продолжить встречу не удалось.
В итоге организаторы приняли решение перенести поединок.
Новая дата и время доигрывания встречи между "Днепром" и "Харьковскими Соколами" сообщат дополнительно.
"Днепр" – "Харьковские Соколы" – 41:46 (матч прерван за 0:09 до конца третьей четверти).
В прошлом туре "Днепр" одержал две победы подряд