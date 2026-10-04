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Баскетбол 04 октября 2026 · 19:26

"Днепр" одолел "Прикарпатье-Говерлу" и одержал вторую победу подряд

Действующий чемпион Украины переломил ход встречи во второй четверти, а Даниил Сипало стал MVP матча
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Днепр" одолел "Прикарпатье-Говерлу" и одержал вторую победу подряд
"Днепр" – "Прикарпатье-Говерла" (фото: ФБУ)
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"Днепр" на выезде победил "Прикарпатье-Говерлу" в регулярном чемпионате Суперлиги GGBET. Днепряне неудачно начали встречу, однако перехватили инициативу еще до перерыва и одержали вторую победу подряд на старте сезона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на ФБУ

Ход матча

Хозяева активно начали встречу с рывка 6:0 и выиграли первую четверть – 15:13.

Ситуация изменилась во второй десятиминутке. "Днепр" добавил в нападении и в конце четверти совершил рывок 7:0. На большой перерыв действующий чемпион Украины ушел с преимуществом в шесть очков – 38:32.

Во второй половине встречи днепряне контролировали ход игры. Перед заключительной четвертью преимущество гостей составляло восемь очков, а в решающей десятиминутке "Днепр" увеличил отрыв и довел матч до победы.

Лучшие игроки

Самыми результативными в составе "Днепра" стали Артем Смитюх и Максим Закурдаев – оба набрали по 16 очков. Смитюх также сделал шесть подборов, а Закурдаев добавил три передачи.

MVP встречи признали Даниила Сипала. Он набрал 12 очков, сделал семь подборов и три перехвата. Еще 12 очков и четыре подбора записал в свой актив Станислав Тимофеенко.

В "Прикарпатье-Говерле" лучшую статистику продемонстрировал Сергей Старцев - 16 очков, семь передач, шесть подборов и три перехвата. По 15 очков набрали Говард и Морозов.

Одним из ключевых факторов стала игра резервистов: запасные "Днепра" набрали 53 очка против 11 у соперника. Гости также выиграли борьбу за подбор – 41:28.

"Прикарпатье-Говерла" – "Днепр" – 70:84 (15:13, 17:25, 20:22, 18:24)

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