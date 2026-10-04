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Баскетбол 04 октября 2026 · 17:32

"Хмельницкий" и "Запорожье" устроили рубку в баскетбольной Суперлиге

Интрига в матче держалась до последних секунд
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Хмельницкий" и "Запорожье" устроили рубку в баскетбольной Суперлиге
Матч "Хмельницкий" – "Запорожье" (фото: ФБУ)
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Баскетбольный клуб "Хмельницкий" записал в свой актив первую победу в элитном дивизионе. Команда совершила невероятный камбэк в заключительной четверти матча против "Запорожья".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины .

Как прошла игра

Матч начался с невысокой результативности. Ближе к середине первой четверти "Запорожье" создало небольшой отрыв, но хозяева вовремя сократили отставание – 14:18. Во втором периоде гости удержали незначительное преимущество. На перерыв команды ушли при счете 44:39 в пользу запорожцев.

В третьей четверти характер борьбы на паркете не изменился - 61:56 в пользу "Запорожья". Все решилось в заключительной десятиминутке: хозяева совершили мощный рывок, полностью переломили ход встречи и вырвали историческую победу со счетом 75:72.

Главные герои матча

Наибольший вклад в победу "Хмельницкого" внес американский легионер Лукман Ланди, который записал в свой актив 23 очка, 7 передач и 3 подбора. Его ярко дополнил соотечественник Дерек Ньютон с 19 очками, а самым результативным среди украинцев стал Николай Бачурин, набравший 10 очков.

В составе "Запорожья" отличился Джулиан Пауэлл, оформивший дабл-дабл (12 очков и 14 подборов). Результативно сыграли также Дмитрий Мартынов (17 очков) и Владислав Николайчук (14).

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Хмельницкий" – "Запорожье" – 75:72 (14:18, 25:26, 17:17, 19:11)

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Теги: Баскетбол Чемпионат Украины Хмельницкий Запорожье
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