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Баскетбол 04 жовтня 2026 · 17:32

"Хмельницький" та "Запоріжжя" влаштували рубку в баскетбольній Суперлізі

Інтрига в матчі трималася до останніх секунд
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Хмельницький" та "Запоріжжя" влаштували рубку в баскетбольній Суперлізі
Матч "Хмельницький" – "Запоріжжя" (фото: ФБУ)
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Баскетбольний клуб "Хмельницький" записав до свого активу першу перемогу в елітному дивізіоні. Команда здійснила неймовірний камбек у заключній чверті матчу проти "Запоріжжя".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Як пройшла гра

Матч розпочався з невисокої результативності. Ближче до середини першої чверті "Запоріжжя" створило невеликий відрив, але господарі вчасно скоротили відставання – 14:18. У другому періоді гості утримали незначну перевагу. На перерву команди пішли за рахунку 44:39 на користь запоріжців.

У третій чверті характер боротьби на паркеті суттєво не змінився – 61:56 на користь "Запоріжжя". Усе вирішилося в заключній десятихвилинці: господарі здійснили потужний ривок, повністю переломили хід зустрічі та вирвали історичну перемогу з рахунком 75:72.

Головні герої матчу

Найбільший внесок у перемогу "Хмельницького" зробив американський легіонер Лукман Ланді, який записав до свого активу 23 очки, 7 передач та 3 підбирання. Його яскраво доповнив співвітчизник Дерек Ньютон із 19 очками, а найрезультативнішим серед українців став Микола Бачурін, який набрав 10 очок.

У складі "Запоріжжя" відзначився Джуліан Пауелл, котрий оформив дабл-дабл (12 очок та 14 підбирань). Результативно зіграли також Дмитро Мартинов (17 очок) і Владислав Ніколайчук (14).

Суперліга. Регулярний чемпіонат

"Хмельницький" – "Запоріжжя" – 75:72 (14:18, 25:26, 17:17, 19:11)

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Теги: Баскетбол Чемпіонат України Хмельницький Запоріжжя
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