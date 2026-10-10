rbc.ua
UA | RU
Субота, 10 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Баскетбол Матч "Дніпро" – "Харківські Соколи" перенесли через повітряну тривогу: гра зупинилася у третій чверті
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 10 жовтня 2026 · 17:35

Матч "Дніпро" – "Харківські Соколи" перенесли через повітряну тривогу: гра зупинилася у третій чверті

Поєдинок баскетбольної Суперліги не вдалося завершити через тривалу повітряну тривогу в Дніпрі. На момент зупинки гості вели в рахунку.
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Матч "Дніпро" – "Харківські Соколи" перенесли через повітряну тривогу: гра зупинилася у третій чверті
"Дніпро" – "Харківські Соколи" (фото: ФБУ)
Add as a preferred source on Google

Матч другого туру регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги між "Дніпром" та "Харківськими Соколами" не вдалося дограти через тривалу повітряну тривогу. Організатори ухвалили рішення перенести завершення зустрічі на іншу дату.

Про це повідомляє Sport RBC.UA. з посиланням на ФБУ.

До завершення чверті залишалися лічені секунди

Поєдинок у Дніпрі перервали, коли до завершення третьої чверті залишалося лише дев'ять секунд.

На той момент "Харківські Соколи" випереджали господарів із рахунком 46:41.

Причиною вимушеної паузи стала повітряна тривога в місті, яка тривала настільки довго, що продовжити зустріч не вдалося.

Коли дограють матч

У підсумку організатори ухвалили рішення перенести поєдинок.

Нову дату та час догравання зустрічі між "Дніпром" і "Харківськими Соколами" повідомлять додатково.

"Дніпро" – "Харківські Соколи" – 41:46 (матч перервано за 0:09 до кінця третьої чверті).

У минулому турі "Дніпро" здобув дві перемоги поспіль

Теги: Баскетбол
Головні матчі
АПЛ 10 жовтня 14:30
Арсенал - : - Лідс
Ла Ліга 10 жовтня 17:15
Алавес - : - Атлетіко
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Лишився поза грою: федерація футболу Португалії відсторонила Роналду від збірної Лишився поза грою: федерація футболу Португалії відсторонила Роналду від збірної Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000 Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000 Ферстаппен виграв дощовий спринт в Сінгапурі в гонці з 9 сходами Ферстаппен виграв дощовий спринт в Сінгапурі в гонці з 9 сходами
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор