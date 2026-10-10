Матч "Дніпро" – "Харківські Соколи" перенесли через повітряну тривогу: гра зупинилася у третій чверті

Матч другого туру регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги між "Дніпром" та "Харківськими Соколами" не вдалося дограти через тривалу повітряну тривогу. Організатори ухвалили рішення перенести завершення зустрічі на іншу дату.

Про це повідомляє Sport RBC.UA . з посиланням на ФБУ.

До завершення чверті залишалися лічені секунди

Поєдинок у Дніпрі перервали, коли до завершення третьої чверті залишалося лише дев'ять секунд.

На той момент "Харківські Соколи" випереджали господарів із рахунком 46:41.

Причиною вимушеної паузи стала повітряна тривога в місті, яка тривала настільки довго, що продовжити зустріч не вдалося.

Коли дограють матч

У підсумку організатори ухвалили рішення перенести поєдинок.

Нову дату та час догравання зустрічі між "Дніпром" і "Харківськими Соколами" повідомлять додатково.

"Дніпро" – "Харківські Соколи" – 41:46 (матч перервано за 0:09 до кінця третьої чверті).