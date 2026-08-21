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Баскетбол 21 августа 2026 · 13:00

Первый пошел: "Волынь" подписала американского защитника Старра

Опытный 30-летний защитник с опытом выступлений в Турции и Мексике пополнил состав лучан
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый пошел: "Волынь" подписала американского защитника Старра
Старр стал первым американцем, подписанным в Украине этого межсезонья (Фото: bstarr_22, Instagram)

Баскетбольный клуб "Волынь" официально объявил о заключении контракта с 30-летним американским разыгрывающим защитником Брайаном Старром

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу клуба в Instagram.

Опыт легионера и статус трансфера

Сроки и финансовые детали соглашения пресс-служба клуба не разглашает. Подписание Старра стало первым трансфером американского баскетболиста в команду украинской Суперлиги в текущем межсезонье.

30-летний защитник имеет солидный опыт выступлений в зарубежных чемпионатах. В Турции он выступал во втором по силе дивизионе (TBL), а также попал в символическую сборную лиги CIBAPAC в Мексике.

Масштабное обновление луцкой команды

В прошлогоднем розыгрыше чемпионата Украины команда выступала под названием "Старый Луцк" и заняла последнее место в турнирной таблице. В июне клуб провел ребрендинг и сменил название на БК "Волынь".

Кроме подписания Брайана Старра, лучане уже объявили о продлении контракта с главным тренером Никитой Воеводой и подписании ряда украинских исполнителей: Максима Никитина, Игоря Климова, Никиты Безыми, Ростислава Кабанова, Святослава Товкача, Александра Третьяка, Романа Троцика и Назара .

Ранее мы сообщали, что "Киев-Баскет" усилил состав бигменом "Черкасских обезьян" перед стартом нового сезона.

Теги: Баскетбол
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