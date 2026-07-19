Лидер "Кливленда" высказался о возможном возвращении Леброна

Джеймс Харден заявил, что был бы рад увидеть Леброна Джеймса в составе "Кливленда" на следующий сезон

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Что сказал Джеймс Харден

37-летний лидер "Кливленда" положительно высказался по поводу возможного перехода Леброна Джеймса в его родной клуб. Харден считает, что это было бы отличным сценарием для завершения большой карьеры.

"Я надеюсь, что Леброн перейдет в нашу команду. Это прекрасная последняя страница его карьерной книги: приехать домой на финальный сезон. Это его дом. Леброн должен принять правильное решение, он умный парень. Я не думаю, что чье-то предложение сможет его убедить", – сказал Харден.

Леброн Джеймс находится без клуба после восьми сезонов в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Карьера Джеймса Хардена

Харден сам недавно пришел в "Кливленд": он присоединился к команде 4 февраля этого года. Свою же карьеру Харден начал в 2009 году в составе Оклахомы, за которую отыграл три сезона.

В 2012 году Харден перешел в "Хьюстон", за который выступал на протяжении девяти лет. В 2021-м Джеймс стал игроком "Бруклина", а через год усилил "Филадельфию". В 2023 году он перешел в "Клипперс", за который отыграл три сезона.

В 2018 году атакующего защитника признали самым ценным игроком НБА. С 2013 по 2022 годы Харден регулярно участвовал в Матче всех звезд НБА.

Известен своей внешностью: Хардена называют "главной бородой" НБА.