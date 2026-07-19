rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 20 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Баскетбол Лідер "Клівленда" висловився стосовно можливого повернення Леброна
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 19 липня 2026 · 12:48

Лідер "Клівленда" висловився стосовно можливого повернення Леброна

Один із найдосвідченіших гравців "Кавальєрс" прокоментував чутки навколо Леброна Джеймса
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Лідер "Клівленда" висловився стосовно можливого повернення Леброна
Джеймс Харден (фото: "Клівленд Кавальєрс")

Джеймс Харден заявив, що був би радий побачити Леброна Джеймса у складі "Клівленда" на наступний сезон

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN.

Що сказав Джеймс Харден

37-річний лідер "Клівленда" позитивно висловився стосовно можливого переходу Леброна Джеймса до його рідного клубу. Харден вважає, що це було б прекрасним сценарієм для завершення великої кар'єри.

"Я сподіваюся, що Леброн перейде до нашої команди. Це прекрасна остання сторінка його кар'єрної книги: приїхати додому на фінальний сезон. Це його дім. Леброн має ухвалити правильне рішення, він розумний хлопець. Я не думаю, що чиясь пропозиція зможе його переконати", – сказав Харден.

Наразі Леброн Джеймс перебуває без клубу після восьми сезонів у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Кар'єра Джеймса Хардена

Харден сам нещодавно прийшов до "Клівленда": він доєднався до команди 4 лютого цього року. Свою ж кар'єру Харден розпочав у 2009 році у складі "Оклахоми", за яку відіграв три сезони.

У 2012 Харден перейшов до "Х'юстона", за який виступав впродовж дев'яти років. У 2021-му Джеймс став гравцем "Брукліна", а за рік підсилив "Філадельфію". У 2023 він перейшов до "Кліпперс", за який відіграв три сезони.

У 2018 році атакувального захисника визнали найціннішим гравцем НБА. З 2013 по 2022 роки Харден регулярно брав участь у Матчі всіх Зірок НБА.

Відомий своєї зовнішністю: Хардена називають "головною бородою" НБА.

Раніше стало відомо, що Леброн Джеймс вже погодив свій перехід до нового клубу.

Теги: Баскетбол НБА Леброн Джеймс
Головні матчі
ЧС-2026 Матч завершився
Іспанія 1:0 Аргентина
ЧС-2026 Матч завершився
Франція 4:6 Англія
Головні новини
Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Іспанія виграла ЧС-2026, здолавши безпорадну Аргентину Іспанія виграла ЧС-2026, здолавши безпорадну Аргентину Збірна України з баскетболу виграла Євробаскет U-20 в дивізіоні B Збірна України з баскетболу виграла Євробаскет U-20 в дивізіоні B
Точки зору
Кирило Круторогов
Після такого чемпіонату світу потрібна перерва від футболу Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Вадим Шевякін
Чому Іспанія заслужено виграла чемпіонат світу з футболу Вадим Шевякін Спортивний коментатор, журналіст, футбольний експерт
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер