Леброн Джеймс отдаляется от "Голден Стейт" из-за провала трансферного плана

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление авторитетного инсайдера ESPN Шемса Чарании .

Тупик и сорванное условие Леброна

Главной проблемой для "Уорриорз" стала неспособность руководства клуба выполнить ключевое требование звездного свободного агента. Ранее сообщалось: Джеймс согласится на переезд в Сан-Франциско только при условии, что клуб выменяет его бывшего партнера по "Лейкерс" Энтони Дэвиса.

Однако пока "Голден Стейт" оказался в тупике. Как отметил инсайдер Шемс Чарания, "Уорриорз" не имеет никакого реального прогресса в переговорах.

"По сути, борьба "Уорриорз" за Энтони Дэвиса или любую другую звезду сейчас не имеет никакого реального продвижения. И это заставляет меня думать, что они отстают. Насколько мне известно, они уступают другим командам, таким как "Майами Хит", "Кливленд Кавальерс" и "Филадельфия Сиксерс", в борьбе за Леброна", - резюмировал Чарания.

Ситуацию усугубляет и то, что "Вашингтон", где находится Дэвис, уже официально объявил о намерении сохранить своего игрока в составе, заблокировав любые предложения по обмену.

Излишний оптимизм Стива Керра

На фоне инсайдерских отчетов о провале переговоров довольно странным выглядит поведение главного тренера "Голден Стэйт" Стива Керра. На днях во время случайной встречи с фанатами на призыв "Нам нужен Леброн!" наставник самоуверенно ответил: "А он уже у нас. Выложите это в твиттер".

Однако реальность выглядит по-другому. Пока Кэрр делает обнадеживающие заявления, другие претенденты активно действуют, оставляя "Уорриорз" в статусе очевидных аутсайдеров в борьбе за Короля НБА.