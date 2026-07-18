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Баскетбол 18 липня 2026 · 16:04

Леброн Джеймс віддаляється від "Голден Стейт" через провал трансферного плану

Каліфорнійці поступаються конкурентам у боротьбі за легендарного форварда НБА
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Леброн Джеймс віддаляється від "Голден Стейт" через провал трансферного плану
Леброн Джеймс (фото: Getty Images)

Спроби "Голден Стейт Ворріорз" підписати Леброна Джеймса опинилися на межі повного краху. Попри гучні заяви головного тренера Стіва Керра, каліфорнійський клуб наразі повністю програє трансферні перегони за 41-річного форварда.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву авторитетного інсайдера ESPN Шемса Чаранії.

Глухий кут та зірвана умова Леброна

Головною проблемою для "Ворріорз" стала нездатність керівництва клубу виконати ключову вимогу зіркового вільного агента. Раніше повідомлялося: Джеймс погодиться на переїзд до Сан-Франциско лише за умови, що клуб виміняє його колишнього партнера по "Лейкерс" Ентоні Девіса.

Проте наразі "Голден Стейт" опинився у глухому куті. Як зазначив інсайдер Шемс Чаранія, "Ворріорз" не мають жодного реального прогресу в переговорах.

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"По суті, боротьба "Ворріорз" за Ентоні Девіса чи будь-яку іншу зірку не має жодного реального руху. І це змушує мене думати, що вони відстають. Наскільки мені відомо, вони поступаються іншим командам, таким як "Маямі Хіт", "Клівленд Кавальєрс" і "Філадельфія Сіксерс" в боротьбі за Леброна", - резюмував Чаранія.

Ситуацію погіршує і те, що "Вашингтон", де зараз перебуває Девіс, уже офіційно оголосив про намір зберегти свого гравця у складі, заблокувавши будь-які пропозиції щодо обміну.

Зайвий оптимізм Стіва Керра

На тлі інсайдерських звітів про провал переговорів досить дивною виглядає поведінка головного тренера "Голден Стейт" Стіва Керра. Днями під час випадкової зустрічі з фанатами на заклик "Нам потрібен Леброн!" наставник самовпевнено відповів: "А він вже у нас. Викладіть це в твіттер".

Проте реальність виглядає інакше. Поки Керр робить обнадійливі заяви, інші претенденти активно діють, залишаючи "Ворріорз" у статусі очевидних аутсайдерів у боротьбі за Короля НБА.

Нагадаємо, що у Літній лізі НБА за "Голден Стейт" встиг дебютувати український захисник Максим Шульга.

Теги: Баскетбол НБА Голден Стейт Леброн Джеймс
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