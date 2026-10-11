Второй матч "Днепра" подряд сорвала воздушная тревога: игру с "Киев-Баскетом" перенесли

Матч второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги между "Днепром" и "Киев-Баскетом" 11 октября не удалось завершить из-за продолжительной воздушной тревоги. Это уже вторая подряд встреча днепровской команды, которую пришлось перенести.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ФБУ.

Матч остановили в третьей четверти

Поединок проходил в Днепре, в спортивном комплексе "Шинник".

Команды успели провести первую половину встречи и начать третью четверть, однако продолжить игру не смогли из-за объявления воздушной тревоги.

К моменту остановки "Киев-Баскет" опережал хозяев со счетом 45:37. До завершения третьей четверти оставалось 7 минут 10 секунд.

Из-за длительной угрозы воздушной атаки организаторы приняли решение перенести оставшийся матч на другой день.

Второй перенос за два дня

Накануне, 10 октября, из-за воздушной тревоги также не удалось завершить поединок "Днепра" против "Харьковских Соколов".

Ту встречу приостановили за девять секунд до завершения третьей четверти. В тот момент харьковская команда вела со счетом 46:41.

Таким образом, оба матча "Днепра" в рамках второго тура Суперлиги остались незавершенными.

Федерация баскетбола Украины сообщила, что даты и время доигрывания поединков определят дополнительно.