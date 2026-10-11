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Баскетбол 11 жовтня 2026 · 17:01

Другий матч "Дніпра" поспіль зірвала повітряна тривога: гру з "Київ-Баскетом" перенесли

Зустріч баскетбольної Суперліги зупинили у третій чверті, коли столична команда вела з перевагою у вісім очок. Дату догравання визначать пізніше.
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Другий матч "Дніпра" поспіль зірвала повітряна тривога: гру з "Київ-Баскетом" перенесли
Недограний матч "Дніпра" проти "Київ-Баскет" (фото: ФБУ)
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Матч другого туру регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги між "Дніпром" та "Київ-Баскетом" 11 жовтня не вдалося завершити через тривалу повітряну тривогу. Це вже друга поспіль зустріч дніпровської команди, яку довелося перенести.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ФБУ.

Матч зупинили у третій чверті

Поєдинок проходив у Дніпрі, в спортивному комплексі "Шинник".

Команди встигли провести першу половину зустрічі та розпочати третю чверть, однак продовжити гру не змогли через оголошення повітряної тривоги.

На момент зупинки "Київ-Баскет" випереджав господарів із рахунком 45:37. До завершення третьої чверті залишалося 7 хвилин 10 секунд.

Через тривалу загрозу повітряної атаки організатори ухвалили рішення перенести решту матчу на інший день.

Друге перенесення за два дні

Напередодні, 10 жовтня, через повітряну тривогу також не вдалося завершити поєдинок "Дніпра" проти "Харківських Соколів".

Ту зустріч призупинили за дев'ять секунд до завершення третьої чверті. На той момент харківська команда вела з рахунком 46:41.

Таким чином, обидва матчі "Дніпра" в межах другого туру Суперліги залишилися незавершеними.

Федерація баскетболу України повідомила, що дати та час догравання поєдинків визначать додатково.

Раніше повідомлялось, як минули інші суботні матчі баскетбольної Суперліги

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