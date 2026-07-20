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Баскетбол 20 июля 2026 · 03:50

"Даллас" принял жесткое решение по Ирвингу

Команда из Техаса идет на радикальные шаги по сохранению своего лидера
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Даллас" принял жесткое решение по Ирвингу
Кайри Ирвинг (фото: "Даллас Маверикс")

"Даллас Маверикс" не намерен расставаться с одним из лидеров команды Кайри Ирвингом, несмотря на повышенный интерес со стороны других клубов НБА. Боссы клуба уже дали понять: ключевой защитник не продается.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Basket News.

Что происходит с Ирвингом?

Как сообщает инсайдер Эван Сайдери, клуб получил несколько предложений по обмену Кайри Ирвинга, однако менеджмент категорически отклонил каждое из них.

"Даллас Маверикс" этим летом получил запросы от нескольких команд по Кайри Ирвингу, но в клубе не проявили никакого интереса к предложениям по обмену. Новый главный тренер "Далласа" Дасти Мэй в восторге от возможности построить их атаку вокруг Купера Флегга и Кайри, чтобы сразу же сразиться за титул следующего сезона", - написал инсайдер в соцсети X .

Как Ирвинг играл в сезоне 2025/2026

Ирвинг пропустил значительную часть прошлого сезона из-за тяжелой травмы передней крестообразной связки колена. Впрочем, в клубе по-прежнему рассчитывают на него по возвращении.

Недавно защитник подписал с "Далласом" новый трехлетний контракт, а руководство команды продолжает считать его одним из ключевых исполнителей в борьбе за возвращение в число претендентов на чемпионство.

К "Далласу" Ирвинг присоединился в 2023 году. Свою карьеру в НБА Ирвинг начал в "Кливленде", в 2011 году. В составе "Кавальерс" он выступал до 2017 года. После этого Кайри провел два сезона в "Бостоне", а затем на четыре года стал игроком "Бруклин Нетс".

Тем временем, в Лос-Анджелесе Лука Дончич доволен перестройкой "Лейкерс" . Словенский баскетболист считает, что команде по силам сразиться за самые высокие места в НБА в новом сезоне.

Теги: Баскетбол
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