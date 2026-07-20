"Даллас" ухвалив жорстке рішення щодо Ірвінга

"Даллас Маверікс" не має наміру розлучатися з одним із лідерів команди Кайрі Ірвінгом, незважаючи на підвищений інтерес з боку інших клубів НБА. Боси клубу вже дали зрозуміти: ключовий захисник не продається.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Basket News.
Як повідомляє інсайдер Еван Сайдері, клуб отримав кілька пропозицій стосовно обміну Кайрі Ірвінга, однак менеджмент категорично відхилив кожну з них.
"Даллас Маверікс" цього літа отримав запити від кількох команд щодо Кайрі Ірвінга, але у клубі не виявили жодного інтересу до пропозицій щодо обміну. Новий головний тренер "Далласа" Дасті Мей у захваті від можливості побудувати їхню атаку навколо Купера Флегга та Кайрі, щоб одразу ж поборотися за титул наступного сезону", – написав інсайдер у соцмережі X.
Ірвінг пропустив значну частину минулого сезону через важку травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Утім, в клубі, як і раніше, розраховують на нього після повернення.
Не так давно захисник підписав із "Далласом" новий трирічний контракт, а керівництво команди продовжує вважати його одним із ключових виконавців у боротьбі за повернення до числа претендентів на чемпіонство.
До "Далласа" Ірвінг долучився у 2023 році. Свою кар'єру в НБА Ірвінг розпочав у "Клівленді", в 2011 році. У складі "Кавальєрс" він виступав до 2017 року. Після цього Кайрі провів два сезони у "Бостоні", а потім на чотири роки став гравцем "Бруклін Нетс".
Тим часом, у Лос-Анджелесі Лука Дончич задоволений перебудовою "Лейкерс". Словенський баскетболіст вважає, що команді по силах битися за найвищі місця в НБА у новому сезоні.