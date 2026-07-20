Дончич доволен изменениями в составе "Лейкерс"

Словенский баскетболист Лука Дончич считает, что в обновленном составе у команды из Лос-Анджелеса появляются перспективы сразиться за высшие места в NBA.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Basket News .

Дончич – о перезагрузке склада

Уход Леброна Джеймса отнюдь не огорчил форварда "Лейкерса". Калифорнийская команда смогла заключить новое соглашение с Остином Ривзом, поэтому именно Дончич и Ривз станут новыми лидерами "Озерных" в сезоне 2026/2027.

"Я думаю, что у нас сегодня действительно хорошая команда. Я очень рад начать следующий сезон", – заявил Дончич, отвечая на вопросы о кадровых переменах.

Что изменилось в "Лейкерс"

"Озерные" провели активный межсезонный период из всех 30 команд в этом году. После того, как менеджмент клуба заключил четырехлетний контракт с Остином Ривзом на максимальную сумму 180 миллионов долларов, было подписано еще несколько соглашений по созданию совершенно новой команды "Лейкерс".

В Лос-Анджелесе решили вопрос будущего своей передней линии, приобретя Уокера Кесслера из "Юты Джаз", подписавшего контракт на 4 года и 130 миллионов долларов. Кроме того, клуб из "Стейплс Центра" подписал Квентина Граймса (четыре года, 60 миллионов долларов), Сандро Мамукелашвили (четыре года, 52 миллиона долларов) и Коллина Секстона (два года, 19,2 миллиона долларов).

Кто оставил "Лейкерс"

В новом сезоне болельщики этого клуба не увидят в составе команды Леброна Джеймса, Руи Хачимуры, Деандре Эйтона, Маркуса Смарта, Люка Кеннарда и Джексона Гейза.

Впрочем, у Луки Дончича достаточно уверенности в успехе команды: он доволен новой группой вокруг него. В предыдущем сезоне словенец имел проблемы с подколенным сухожилием, которые не позволили ему попасть в плей-офф НБА.