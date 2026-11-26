Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт НБА .

Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА

Джеймс снова переписал историю сильнейшей баскетбольной лиги мира, превзойдя собственное достижение. В возрасте 41 года он стал старейшим игроком, которому удалось оформить трипл-дабл в матче НБА. В день поединка Леброн был 41 год и 330 дней.

Джеймс обновил собственное достижение. Предыдущий рекорд он установил весной. Тогда он защищал цвета "Лейкерс" и набрал 21+10+12.

Теперь же Леброн набрал 25 очков, сделал 12 передач и собрал 10 подборов за "Филадельфию". Особенно ярким для него стал отрезок в первой половине встречи, когда американец набрал 14 очков подряд, в том числе реализовав три трёхочковых броска.

Победа позволила "Филадельфии" прервать семиматчевую серию "Хит" без проигрыша. Команда также продолжила успешный сезон, доведя свой баланс до 15 побед в 19 матчах.

"Филадельфия" сыграла без Эмбиида

"Севенти Сиксерс" проводили второй матч подряд без пропускавшего встречу по болезни Джоэла Эмбиида. Кроме того, в конце второй четверти команда потеряла Джейлена Брауна из-за проблем с левым подколенным сухожилием.

Несмотря на кадровые трудности, Джеймс взял на себя значительную часть игровой нагрузки и помог команде одержать важную победу в Кубке НБА.

Статистика Джеймса в составе "Севенти Сиксерс"

Леброн в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей регулярного первенства НБА. Средние цифры американца – 17,1 балла, 6,9 ассиста и 1,1 перехвата. В среднем на площадке он проводит около 33 минут.