Олійникова відмовилась від виступу в Китаї та назвала причину

Причина зняття

Олійникова офіційно знялася з престижного турніру WTA 1000 в китайському Ухані. Причиною такого рішення стала травма правої щиколотки. Пошкодження гомілкостопа українка, ймовірно, дістала ще під час матчу першого кола на "тисячнику" в Пекіні проти місцевої тенісистки Юань Юе, де змушена була викликати медичного фахівця на корт.

Біль нагадав про себе і на турнірі WTA 125 у Сучжоу, де Олійникова була посіяна під першим номером. У поєдинку другого кола проти "нейтральної" Альони Фалей українська спортсменка після консультації з лікарем відмовилася від продовження боротьби у другому сеті.

За результатами жеребкування в Ухані Олександра мала зіграти у першому колі проти представниці Індонезії Джаніс Тджен. У разі успіху в другому раунді вболівальники могли б побачити українське "дербі" проти Дарії Снігур.

Виступи Олійникової у сезоні-2026

Ухань – останній турнір категорії 1000 у календарі WTA. У поточному сезоні Олійникова зіграла в основній сітці на п'яти турнірах цього рівня: у Мадриді, Римі, Торонто, Цинциннаті та Пекіні. Найкращим результатом української тенісистки став вихід до третього кола на ґрунтових кортах Рима, де вона поступилася чешці Лінді Носковій.

Українки у сітці турніру

Попри відсутність Олійникової, Україна матиме солідне представництво в Ухані. В основній сітці змагань виступлять одразу шість вітчизняних тенісисток: