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Теніс 11 жовтня 2026 · 14:02

Олійникова відмовилась від виступу в Китаї та назвала причину

У заявці на WTA 1000 в Ухані залишилося шестеро українок
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олійникова відмовилась від виступу в Китаї та назвала причину
Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)
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Українська тенісистка Олександра Олійникова пропустить заключний турнір категорії WTA 1000 у нинішньому сезоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Причина зняття

Олійникова офіційно знялася з престижного турніру WTA 1000 в китайському Ухані. Причиною такого рішення стала травма правої щиколотки. Пошкодження гомілкостопа українка, ймовірно, дістала ще під час матчу першого кола на "тисячнику" в Пекіні проти місцевої тенісистки Юань Юе, де змушена була викликати медичного фахівця на корт.

Біль нагадав про себе і на турнірі WTA 125 у Сучжоу, де Олійникова була посіяна під першим номером. У поєдинку другого кола проти "нейтральної" Альони Фалей українська спортсменка після консультації з лікарем відмовилася від продовження боротьби у другому сеті.

За результатами жеребкування в Ухані Олександра мала зіграти у першому колі проти представниці Індонезії Джаніс Тджен. У разі успіху в другому раунді вболівальники могли б побачити українське "дербі" проти Дарії Снігур.

Виступи Олійникової у сезоні-2026

Ухань – останній турнір категорії 1000 у календарі WTA. У поточному сезоні Олійникова зіграла в основній сітці на п'яти турнірах цього рівня: у Мадриді, Римі, Торонто, Цинциннаті та Пекіні. Найкращим результатом української тенісистки став вихід до третього кола на ґрунтових кортах Рима, де вона поступилася чешці Лінді Носковій.

Українки у сітці турніру

Попри відсутність Олійникової, Україна матиме солідне представництво в Ухані. В основній сітці змагань виступлять одразу шість вітчизняних тенісисток:

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Юлія Стародубцева
  • Дарія Снігур
  • Ангеліна Калініна
  • Даяна Ястремська

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк вже почала тренування в Ухані.

Теги: Теніс
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