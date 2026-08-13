Невдале повернення: Ястремська вилетіла на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Українка Даяна Ястремська завершила свої виступи на турнірі серії WTA 1000 в Цинциннаті. Повернення нашої спортсменки на корт після травми виявилося невдалим.

Важкий матч після паузи

Для Даяни Ястремської це протистояння мало особливе значення, адже вона проводила свій перший офіційний поєдинок за останні півтора місяця. Завершивши виступи на Вімблдоні, українська тенісистка була змушена взяти паузу для проходження курсу відновлення від неприємної травми плеча.

Очевидна відсутність ігрової практики та тонусу позначилася на корті. Німкеня Тат'яна Марія повністю контролювала перебіг подій у обох сетах, не дозволивши українці нав'язати свою гру. Зустріч завершилася швидкою двосетовою поразкою Даяни за 1 годину та 10 хвилин.

WTA 1000. Цинциннаті (США). Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) - Тат'яна Марія (Німеччина) - 1:6, 2:6

Незручна суперниця та плани на Нью-Йорк

Німецька тенісистка стає незручною суперницею для Ястремської у поточному сезоні - це була їхня друга очна зустріч за останні місяці. У червні цього року Даяна вже програвала Марії на трав'яних кортах британського Ноттінгема із майже ідентичним рахунком (1:6, 2:6).

Ба більше, загальний рахунок особистих зустрічей тепер став 3:0 на користь представниці Німеччини, яка раніше перемагала українку ще й у 2023-му році в Таїланді.

Зазначимо, що Даяна Ястремська вже вп’яте грала в основній сітці змагань у Цинциннаті, де її найкращим результатом залишається вихід до третього кола у минулому сезоні. Натомість Тат'яна Марія завдяки цій перемозі втретє у кар'єрі пробилася до другого раунду цього американського турніру.

Попри невдачу на поточному "тисячнику", американська серія для українки не завершується. Наступним великим викликом для Даяни стане престижний Відкритий чемпіонат США (US Open), який стартує 30 серпня.