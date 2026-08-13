Вольовий старт у США: Калініна вийшла у друге коло WTA 1000 у Цинциннаті

Американські гірки на корті

Поєдинок проти Дар'ї Відманової, яка посідає 92-гу сходинку у світовому рейтингу WTA, видався надзвичайно емоційним та нестабільним для обох суперниць. На початку зустрічі Калініна впевнено диктувала свої умови та повела в рахунку 4:1 у першому сеті. Проте втримати солідну перевагу першої партії українка не змогла, дозволивши суперниці перехопити ініціативу й залишити сет за собою - 4:6.

У другій партії ситуація стала дзеркальною, але вже на користь нашої спортсменки. Ангеліна поступалася з рахунком 2:4, проте вчасно увімкнула характер, здійснила потужний камбек і виграла партію - 6:4. Психологічна перевага повністю перейшла на бік українки, що вилилося у розгром опонентки у вирішальному третьому сеті.

WTA 1000. Цинциннаті (США). Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна, WTA 54) - Дар'я Відманова (Чехія, WTA 92) - 4:6, 6:4, 6:2

Турнірне досягнення та нова опонентка

Для Ангеліни Калініної цей успіх є доволі знаковим. Вона здобула свою другу перемогу в основній сітці змагань у Цинциннаті за чотири виступи на цих кортах. Варто відзначити, що вперше пройти перший раунд на цьому турнірі українці вдалося три роки тому.

Уже в наступному колі на Калініну чекає значно серйозніше випробування. Українська тенісистка зустрінеться з представницею США Еммою Наварро (28-й номер рейтингу WTA), яка отримала від організаторів 25-й номер посіву на домашніх кортах.