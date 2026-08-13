rbc.ua
UA | RU
Четверг, 13 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Неудачный возврат: Ястремская вылетела на старте турнира WTA 1000 в Цинциннати
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 13 августа 2026 · 23:56

Неудачный возврат: Ястремская вылетела на старте турнира WTA 1000 в Цинциннати

Украинская теннисистка провела свой первый матч после длительной паузы, связанной с лечением травмы
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Неудачный возврат: Ястремская вылетела на старте турнира WTA 1000 в Цинциннати
Украинка неудачно вернулась после полуторамесячной паузы (Фото: mouratoglou_academy, Instagram)

Украинка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати. Возвращение нашей спортсменки на корт после травмы оказалось неудачным.

О результатах выступления украинки сообщает Sport RBC.UA.

Трудный матч после паузы

Для Даяны Ястремской это противостояние имело особое значение, ведь она проводила свой первый официальный поединок за последние полтора месяца. Завершив выступления на Уимблдоне, украинская теннисистка вынуждена была взять паузу для прохождения курса восстановления от неприятной травмы плеча.

Очевидное отсутствие игровой практики и тонуса сказалось на корте. Немка Татьяна Мария полностью контролировала ход событий в обоих сетах, не позволив украинцы навязать свою игру. Встреча завершилась скорым двухсетовым поражением Даяны за 1 час и 10 минут.

WTA 1000. Цинциннати (США). Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 1:6, 2:6

Неудобная соперница и планы на Нью-Йорк

Немецкая теннисистка становится неудобной соперницей для Ястремской в текущем сезоне – это была их вторая очная встреча за последние месяцы. В июне этого года Даяна уже проигрывала Марии на травяных кортах британского Ноттингема с почти идентичным счетом (1:6, 2:6).

Более того, общий счет личных встреч теперь стал 3:0 в пользу представительницы Германии, которая раньше побеждала украинку еще и в 2023 году в Таиланде.

Отметим, что Даяна Ястремская уже в пятый раз играла в основной сетке соревнований в Цинциннати, где ее лучшим результатом остается выход к третьему кругу в прошлом сезоне. Зато Татьяна Мария благодаря этой победе в третий раз в карьере пробилась во второй раунд этого американского турнира.

Несмотря на неудачу на текущем "тысячнике", американская серия для украинки не завершается. Следующим большим вызовом для Даяны станет престижный Открытый чемпионат США (US Open), стартующий 30 августа.

Ранее мы сообщали, что АнгелинаКалинина вышла во второй круг WTA 1000 в Цинциннати, показав волю к победе.

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига конференций Матч завершено
Карабах 2:0 Динамо
Суперкубок УЕФА Матч завершено
ПСЖ 2:1 Астон Вилла
УПЛ. 2-й тур Матч завершено
Карпаты 3:0 ЛНЗ
Главные новости
"Динамо" проиграло "Карабаху" и бесславно вылетело из еврокубков "Динамо" проиграло "Карабаху" и бесславно вылетело из еврокубков Ни единой ошибки: Магучих и Геращенко триумфально вышли в финал чемпионата Европы-2026 Ни единой ошибки: Магучих и Геращенко триумфально вышли в финал чемпионата Европы-2026 Три сета нервов в Торонто: Свитолина драматически проиграла Свентек в шаге от финала WTA 1000 Три сета нервов в Торонто: Свитолина драматически проиграла Свентек в шаге от финала WTA 1000
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель