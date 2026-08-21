rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 21 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс В футбольному стилі: Алькарас оригінально оголосив про повернення на корт
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 21 серпня 2026 · 08:48

В футбольному стилі: Алькарас оригінально оголосив про повернення на корт

Друга ракетка світу не виступав чотири місяці через ушкодження зап'ястя
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
В футбольному стилі: Алькарас оригінально оголосив про повернення на корт
Іспанський тенісист спробує захистити титул на турнірі в США (Фото: carlitosalcarazz, Instagram)

Друга ракетка світу Карлос Алькарас завершив чотиримісячний курс відновлення від травми зап'ястя. Тепер іспанський тенісист офіційно оголосив про повернення до виступів у турі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на сторінку Карлоса Алькараса в Instagram.

Креативний анонс ів стилі Романо

Про своє відновлення та повернення до змагань 23-річний іспанець повідомив у незвичній формі. Алькарас зробив спільний допис у соціальних мережах із найвідомішим футбольним інсайдером світу Фабріціо Романо, використавши його коронну фразу "Here we go!".

Такий хід викликав великий резонанс серед уболівальників та спортивних медіа.

Повернення на корт та захист титулу на Відкритому чемпіонаті США

Іспанський тенісист залишався поза грою з середини квітня, коли востаннє виходив на корт під час турніру в Барселоні. Весь цей час Алькарас проходив реабілітацію після травми зап'ястя.

Його першим турніром після повернення стане US Open. Іспанський тенісист виступатиме в статусі чинного чемпіона змагань та захищатиме свій титул.

Раніше ми повідомляли, що Джоковичу стало зле просто на корті в Цинциннаті.

Теги: Теніс
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Полісся 1:2 Зоря
Ліга чемпіонів Матч завершився
Фенербахче 1:1 Ліон
Ла Ліга Матч завершився
Атлетіко 2:0 Малага
Головні новини
"Династія "Арсенала", кінець епохи в "Сіті" і не тільки: прев’ю сезону АПЛ "Династія "Арсенала", кінець епохи в "Сіті" і не тільки: прев’ю сезону АПЛ Мессі знов потрапив у скандал в МЛС: як легенда наривався на бійку (відео) Мессі знов потрапив у скандал в МЛС: як легенда наривався на бійку (відео) Клуб УПЛ зробив заяву про втечу футболіста у Росію Клуб УПЛ зробив заяву про втечу футболіста у Росію
Точки зору
Артем Кравець
Ребров сам створив зайвий привід для критики Артем Кравець Український футболіст
Данило Вереітін
"Динамо" програло не "Карабаху". Воно програло саме собі Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер