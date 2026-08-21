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Теннис 21 августа 2026 · 08:48

В футбольном стиле: Алькарас оригинально объявил о возвращении на корт

Вторая ракетка мира не выступала четыре месяца из-за повреждения запястья
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
В футбольном стиле: Алькарас оригинально объявил о возвращении на корт
Испанский теннисист попытается защитить титул на турнире в США (Фото: carlitosalcarazz, Instagram)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас завершил четырехмесячный курс обновления от травмы запястья. Теперь испанский теннисист официально объявил о возвращении к выступлениям в туре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Карлоса Алькараса в Instagram.

Креативный анонс в стиле Романо

О своем возобновлении и возвращении к соревнованиям 23-летний испанец сообщил в необычной форме. Алькарас сделал совместное сообщение в социальных сетях с самым известным футбольным инсайдером мира Фабрицио Романо, использовав его коронную фразу "Here we go!".

Такой ход вызвал большой резонанс среди болельщиков и спортивных медиа.

Возврат на корт и защиту титула на Открытом чемпионате США

Испанский теннисист оставался вне игры с середины апреля, когда последний раз выходил на корт во время турнира в Барселоне. Всё это время Алькарас проходил реабилитацию после травмы запястья.

Его первым турниром по возвращении станет US Open. Испанский теннисист будет выступать в статусе действующего чемпиона соревнований и будет защищать свой титул.

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Теги: Теннис
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