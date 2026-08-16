rbc.ua
UA | RU
Неділя, 16 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Джоковичу стало зле просто на корті: легендарний серб зазнав сенсаційного краху в Цинциннаті (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 16 серпня 2026 · 16:02

Джоковичу стало зле просто на корті: легендарний серб зазнав сенсаційного краху в Цинциннаті (відео)

Титулований тенісист через проблеми зі здоров'ям поступився 50-й ракетці світу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Джоковичу стало зле просто на корті: легендарний серб зазнав сенсаційного краху в Цинциннаті (відео)
Новак Джокович (фото: Getty Images)

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович невдало розпочав виступи на престижному турнірі ATP 1000 у Цинциннаті. П'ята ракетка світу сенсаційно поступився аргентинцю Тьяго Агустіну Тіранте у трьох сетах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Спека та проблеми зі здоров'ям

Поєдинок розпочався за повної переваги триразового чемпіона турніру – Джокович упевнено виграв першу партію з рахунком 6:2. Утім, у другому сеті через 29-градусну спеку та виснаження 39-річному сербу раптово стало зле.

Гру довелося призупинити, аби медики змогли надати спортсмену допомогу й перевірити тиск та пульс. Попри повернення на корт, втримати ініціативу сербу не вдалося: Тіранте закрив другу партію на свою користь, а у вирішальному сеті довів гру до підсумкової перемоги.

Історичний тріумф аргентинця

Для 50-ї ракетки світу Тіранте ця звитяга стала найбільшою в кар'єрі. Він виявився лише четвертим аргентинським тенісистом в історії, якому вдалося здолати Джоковича. Раніше це робили Хуан Мартін дель Потро, Гільєрмо Корія та Давід Налбандян.

Загалом для Тіранте це другий виграний матч проти гравця з топ-10 світового рейтингу АТР – тижнем раніше в Торонто він вибив американця Тейлора Фрітца.

Раніше ми повідомляли, що Джокович запропонував радикально змінити правила тенісу.

Теги: Теніс Новак Джокович
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
ЛНЗ 2:0 Чорноморець
УПЛ. 3-й тур ● LIVE · 0
Харків 0:0 Шахтар
УПЛ. 3-й тур 16 серпня 18:00
Динамо - : - Колос
Головні новини
"Мені навіть подобаються такі виклики": Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та Хейні "Мені навіть подобаються такі виклики": Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та Хейні ЛНЗ відчув смак перемоги, розібравшись з "Чорноморцем" в УПЛ (відео) ЛНЗ відчув смак перемоги, розібравшись з "Чорноморцем" в УПЛ (відео) Онофрійчук здобула перше "золото" на чемпіонаті світу Онофрійчук здобула перше "золото" на чемпіонаті світу
Точки зору
Данило Вереітін
"Динамо" програло не "Карабаху". Воно програло саме собі Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач