Пропустив половину сезону: провідний велогонщик України відбув дискваліфікацію

Український велогонщик Кирило Царенко повернувся до змагань після відбуття дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Покарання спортсмена завершилося 30 червня 2026-го року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Міжнародну агенцію з тестування (ITA).

Повернення після дискваліфікації

Царенко пропустив значну частину сезону-2026 через 12-місячну санкцію, накладену за порушення антидопінгових правил. Покарання завершилося наприкінці червня, тож український велогонщик знову отримав право брати участь у офіційних стартах.

Раніше причини його тривалої відсутності залишалися невідомими. Генеральний менеджер команди Solution Tech Nippo Rali Серж Парсані пояснював це "бюрократичними проблемами".

Причини санкцій

Як повідомила ITA, Царенко протягом року тричі не надав правильну інформацію про своє місцезнаходження. Такі дані необхідні антидопінговим організаціям для проведення позазмагальних тестувань спортсменів.

Українець визнав порушення та не оскаржував рішення. Санкція передбачала анулювання результатів, показаних у період із 1 липня до 3 грудня 2025-го року, а також безпосереднє відсторонення від змагань із 4 грудня 2025-го до 30 червня 2026-го року.

Втрачена перемога

Через покарання було анульовано всі результати Царенка за визначений період.

Зокрема, українець втратив перемогу в загальному заліку "Тур Кюсю" - японської багатоденної гонки, яка проходила 11-13 жовтня 2025-го року.