Пропустил половину сезона: ведущий велогонщик Украины отбыл дисквалификацию

Украинский велогонщик Кирилл Царенко вернулся в соревнования после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Наказание спортсмена завершилось 30 июня 2026 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Международное агентство по тестированию (ITA).

Возвращение после дисквалификации

Царенко пропустил значительную часть сезона-2026 из-за 12-месячной санкции, наложенной за нарушение антидопинговых правил. Наказание завершилось в конце июня, поэтому украинский велогонщик снова получил право участвовать в официальных стартах.

Ранее причины его продолжительного отсутствия оставались неизвестными. Генеральный менеджер команды Solution Tech Nippo Rali Серж Парсани объяснял это "бюрократическими проблемами".

Причины санкций

Как сообщила ITA, Царенко в течение года трижды не предоставил правильную информацию о своем местонахождении. Такие данные необходимы антидопинговым организациям для проведения внесоревновательных тестирований спортсменов.

Украинец признал нарушение и не обжаловал решение. Санкция предусматривала аннулирование результатов, показанных в период с 1 июля по 3 декабря 2025 года, а также непосредственное отстранение от соревнований с 4 декабря 2025 по 30 июня 2026 года.

Упущенная победа

Из-за наказания были аннулированы все результаты Царенко за определенный период.

В частности, украинец лишился победы в общем зачете "Тур Кюсю" - японской многодневной гонки, которая проходила 11-13 октября 2025 года.