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Інше 12 жовтня 2026 · 21:03

За межами сектора все інакше: Магучіх відверто висловилася про Оліслагерс і Паттерсон

Ярослава розповіла, що відбувається між нею та головними суперницями поза ареною
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
За межами сектора все інакше: Магучіх відверто висловилася про Оліслагерс і Паттерсон
Нікола Оліслагерс та Ярослава Магучіх (фото: World Athletics)
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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх відверто розповіла про свої взаємини з головними опонентками на світовій арені – австралійками Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон.

Про це спортсменка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Суперництво лише у секторі

Оліслагерс та Паттерсон залишаються основними конкурентками Ярослави Магучіх на найбільших міжнародних турнірах. Саме ця трійка регулярно розігрує між собою нагороди найвищого ґатунку.

Втім, принципова боротьба за золоті медалі обмежується лише межами спортивної арени.

Українська чемпіонка наголосила, що між атлетками немає жодного негативу чи особистої ворожнечі у повсякденному житті. Вони регулярно спілкуються під час спільних виїздів на змагання.

"Ми конкурентки тільки в секторі. Поза ним ми всі одна з одною спілкуємося. І коли ми приїздимо на змагання і потрапляємо в один час на обід чи вечерю, ми постійно спілкуємося. Це дуже круто, коли люди сприймають конкуренцію між одне одним лише у секторі. А коли ти виходиш за межі стадіону, то ви звичайні люди", - зазначила Магучіх.

Також Ярослава Магучіх розкрила свої секретні ритуали перед стрибком.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх
Головні матчі
Серія А 12 жовтня 21:45
Торіно - : - Удінезе
Ла Ліга 12 жовтня 22:00
Леванте - : - Севілья
АПЛ 12 жовтня 22:00
Ковентрі - : - Ньюкасл
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