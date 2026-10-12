За пределами сектора все иначе: Магучих откровенно высказалась об Олислагерс и Паттерсон

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с главными соперницами на мировой арене – австралийками Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон.

Соперничество только в секторе

Олислагерс и Паттерсон остаются главными конкурентками Ярославы Магучих на крупнейших международных турнирах. Именно эта тройка регулярно разыгрывает между собой награды высшей пробы.

Впрочем, принципиальная борьба за золотые медали ограничивается лишь пределами спортивной арены.

Украинская чемпионка подчеркнула, что между атлетками нет никакого негатива или личной вражды в повседневной жизни. Они регулярно общаются во время совместных поездок на соревнования.

"Мы конкурентки только в секторе. Вне его мы все общаемся друг с другом. И когда мы приезжаем на соревнования и оказываемся в одно время на обеде или ужине, мы постоянно общаемся. Это очень круто, когда люди воспринимают конкуренцию друг с другом только в секторе. А когда выходишь за пределы стадиона, вы обычные люди", – отметила Магучих.