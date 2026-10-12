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Другое 12 октября 2026 · 21:03

За пределами сектора все иначе: Магучих откровенно высказалась об Олислагерс и Паттерсон

Ярослава рассказала, что происходит между ней и главными соперницами вне арены
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
За пределами сектора все иначе: Магучих откровенно высказалась об Олислагерс и Паттерсон
Никола Олислагерс и Ярослава Магучих (фото: World Athletics)
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с главными соперницами на мировой арене – австралийками Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон.

Об этом спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Соперничество только в секторе

Олислагерс и Паттерсон остаются главными конкурентками Ярославы Магучих на крупнейших международных турнирах. Именно эта тройка регулярно разыгрывает между собой награды высшей пробы.

Впрочем, принципиальная борьба за золотые медали ограничивается лишь пределами спортивной арены.

Украинская чемпионка подчеркнула, что между атлетками нет никакого негатива или личной вражды в повседневной жизни. Они регулярно общаются во время совместных поездок на соревнования.

"Мы конкурентки только в секторе. Вне его мы все общаемся друг с другом. И когда мы приезжаем на соревнования и оказываемся в одно время на обеде или ужине, мы постоянно общаемся. Это очень круто, когда люди воспринимают конкуренцию друг с другом только в секторе. А когда выходишь за пределы стадиона, вы обычные люди", – отметила Магучих.

Также Ярослава Магучих раскрыла свои секретные ритуалы перед прыжком.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих
Главные матчи
Серия А 12 октября 21:45
Торино - : - Удинезе
Ла Лига 12 октября 22:00
Леванте - : - Севилья
АПЛ 12 октября 22:00
Ковентри - : - Ньюкасл
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