Еріксен подав перший сигнал після моторошного падіння у матчі з Україною

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен уперше прокоментував свій стан після того, як знепритомнів під час товариського поєдинку проти національної команди України.

Заява Крістіана

Зірковий данець звернувся до вболівальників, щоб заспокоїти футбольну спільноту після тривожних новин. Гравець наголосив, що ситуація перебуває під повним контролем медиків.

"Я хочу повідомити всім, що в мене все добре, і я вдома з родиною. Як ви, мабуть, можете собі уявити, удар струмом від мого імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД) мав значний вплив як на мене, так і на мою родину, але я хочу запевнити всіх, що це була інша ситуація, ніж та, що сталася у 2021 році. Я почуваюся добре, і моє одужання вже розпочалося", - зауважив футболіст.

Водночас данський хавбек висловив глибоку вдячність усім, хто оперативно зорієнтувався в критичний момент на футбольному полі та допомагав йому протягом усього періоду реабілітації.

"Окрім вдячності за підтримку та допомогу всім гравцям та медичній команді на полі, я також неймовірно вдячний лікарям, які піклувалися про мене та моє серце протягом багатьох років. Завдяки їхньому досвіду мій ІКД зробив саме те, для чого був розроблений: захистив мене, коли мені це було потрібно", - написав гравець.

Наразі футболіст збирається повністю відключитися від спортивного режиму: за його словами, зараз він зосереджений на відпочинку, проведенні часу з близькими, поїздці у відпустку та звичайній грі у футбол зі своїми дітьми.

Гравцю збірної Данії надавали медичну допомогу на полі (скріншот з відео)

Хронологія нової кризи на полі

Моторошний епізод стався в неділю, 7 червня, під час контрольної зустрічі Данії та України. У середині другого тайму данський хавбек неочікувано впав на газон і деякий час лежав нерухомо. На полі миттєво з'явилися лікарі, а поєдинок за спільною згодою тренерських штабів вирішили достроково зупинити.

Згодом Еріксен прийшов до тями та зміг самостійно залишити поле, а саму гру так і не дограли – фінальний свисток зафіксував рахунок 2:1 на користь скандинавів.

Варто нагадати, що це вже другий подібний випадок у кар'єрі данця. 12 червня 2021 року під час поєдинку чемпіонату Європи-2020 проти збірної Фінляндії Крістіан пережив клінічну смерть і зупинку серця безпосередньо на стадіоні. Саме після того інциденту йому було імплантовано дефібрилятор, який цього разу врятував життя гравця.